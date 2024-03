Papa Francisco desmiente rumores sobre su posible dimisión: "No tengo motivos tan serios para pensar en una renuncia"

La próxima semana un libro autobiográfico del papa Francisco será publicado en Italia, una obra literaria en la que el Santo Padre tocará varios temas importantes, entre ellos, su salud y su posible renuncia.

Este jueves, el medio Corriere della serapublica unos extractos de lo que contendrá la autobiografía del líder de la iglesia Católica, en la que toca un tema que lo ha rodeado durante mucho tiempo: su posible renuncia.

En el libro, titulado ‘Vida. Mi historia a través de la Historia’, francisco asegura: “Creo que el ministerio petrino es ad vitam (de por vida) y, por tanto, no veo condiciones para una dimisión”.

“Las cosas cambiarían si se produjera un impedimento físico grave, y en ese caso ya firmé al inicio del pontificado la carta con la renuncia que está depositada en la Secretaría de Estado”, añadió el sumo pontífice.

Además, señaló que “si esto sucediera, no me llamaría Papa emérito, sino simplemente Obispo emérito de Roma, y me trasladaría a Santa María la Mayor para volver a ser confesor”.

Sin embargo, Francisco expresó que su renuncia es algo que no está en sus planes ahora, ya que no tiene motivos graves o tan serios para tener que dimitir de su cargo como el máximo líder de la Iglesia católica.

“Pero esta es una hipótesis lejana, porque realmente no tengo motivos tan serios para pensar en una renuncia. Alguien, a lo largo de los años, tal vez ha esperado que tarde o temprano, quizá después de una hospitalización, hiciera un anuncio de este tipo, pero no existe tal riesgo: gracias al Señor, gozo de buena salud”, añadió.

El papa habló sobre los “ataques” de los que ha sido víctima por parte de aquellos que aseguran que está destruyendo el papado.

“Había un gran deseo de cambiar las cosas, de abandonar ciertas actitudes que desgraciadamente todavía hoy luchan por desaparecer. Siempre hay quienes intentan frenar las reformas, quienes querrían permanecer inmóviles en la época del papa-rey”, puntualizó.

El papa Francisco también toca en su libro otros temas fuera de la religión como las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, su pasión por el fútbol, Maradona y Messi, la dictadura en Argentina, el aborto, la acogida de los homosexuales en la iglesia y su antecesor Benedicto XVI.