Petro aseguró que el petroleo lleva a “a la desigualdad social y la muerte" y dijo que Chávez no lo entendió: “ya el pueblo no los quiere”

Este martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, participó en el IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, en la isla de San Andrés.

Allí, en su discurso, el mandatario habló, nuevamente, sobre su férrea posición en contra del uso de petróleo y el carbón en el desarrollo económico y social del país.

Petro aprovechó y mencionó la dictador venezolano fallecido Hugo Chávez, a quien culpó de solo entender una parte del proceso de dejar los hidrocarburos.

VEA TAMBIÉN "Me pregunto si el rey de Inglaterra nos considera inferiores": presidente Petro cuestiona a Carlos III por visa a colombianos o

“Dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte", comenzó.

"Chávez no me lo entendió muy bien y miren lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia, ya no sabe si es revolución, ya el pueblo no los quiere”, aseguró el presidente Petro.

Según Petro, “Chávez no entendió bien el asunto pero comprendió parte, hay es que producir en la tierra y en la industria y para ello hay que tener saber”.

Pero las referencias de Petro hacia el vecino país no terminaron ahí, pues señaló que los colombianos "se burlan" de los migrantes venezolanos pero no tienen en cuenta el "nivel escolar superior" de los que llegaron al país huyendo de la crisis.

“Esa migración de un millón y medio de venezolanos aquí, de los que nos burlamos, tiene un nivel escolar superior, burlémonos de los que más saben”, agregó.

Esto, según Petro, "porque ese gobierno dedicó ese dinero del petróleo a la universidad, al saber y no se equivocó, en cambio aquí cerramos las universidades".

Cabe recordar que una de las banderas de Petro es justamente su lucha contra los combustibles fósiles, a los que acusa de dañar al planeta y alimentar un modelo "que no se va a reponer".

El 27 de noviembre, en Cartagena, dijo que la economía capitalista “ha vivido de los fósiles, que son animales muertos. Y la pregunta es: ¿hasta cuándo el capitalismo podrá seguir viviendo de muertos?".

El mandatario apunta a la agricultura, la industria no relacionada con el petróleo y el turismo.