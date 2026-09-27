Policía británica detuvo a sospechosos de preparar "acto terrorista" cerca de base usada por Estados Unidos: gobierno apuntó contra Rusia o Irán

La policía británica anunció que investiga un "incidente grave" ocurrido el domingo cerca de una base militar utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el oeste de Inglaterra, en cuyas inmediaciones fueron detenidos cinco sospechosos de "preparar un acto terrorista".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que las cinco personas detenidas tenían como objetivo causar daños significativos a la base británica que alberga tropas y aeronaves del país norteamericano.

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"Estábamos investigándolos. Querían causar grandes daños en nuestra base, y trabajar con los británicos funcionó muy bien", declaró Trump durante una visita a Chicago.

"Los vigilábamos desde hace mucho tiempo, y los atrapamos", añadió Trump.

Por su parte, el primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, reaccionó en la red social X, afirmando que "la seguridad de la población" constituye su "máxima prioridad".

"Quiero que todos sepan que siempre tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a los habitantes y garantizar la seguridad de nuestro país", añadió.

Los artificieros de la policía británica examinan varios vehículos relacionados con este incidente cerca de la base de Fairford, donde está estacionada una unidad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Como consecuencia de la operación, fueron evacuadas más de 80 viviendas de los alrededores.

"La unidad antiterrorista puede confirmar ahora que está al frente de una investigación sobre un incidente ocurrido durante la noche cerca de la base aérea", indicó la policía de Londres en un comunicado.

Las fuerzas de seguridad recibieron una llamada la madrugada del domingo, que alertaba de "tres vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base aérea".

Tras la intervención de agentes armados, cinco hombres fueron detenidos, bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos.

Posteriormente, fueron arrestados formalmente por sospechas de "preparación de un acto terrorista".

Imágenes aéreas difundidas por medios británicos muestran a un robot de desactivación de explosivos trabajando en una carretera rural y desplazándose alrededor de tres furgonetas blancas.

"Hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros amigos estadounidenses, y durante el día estuve en contacto con mi homólogo, Pete Hegseth", declaró el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, durante su intervención en el congreso anual del Partido Laborista en Liverpool.

Fairford es la base británica de la 501.ª Ala de Apoyo al Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea estadounidense, que anunció que ninguno de sus miembros había estado implicado en el incidente.

El pasado mes de marzo, el anterior primer ministro laborista, Keir Starmer, había autorizado a Estados Unidos a llevar a cabo acciones "defensivas" contra emplazamientos de misiles iraníes desde dos bases británicas, entre ellas Fairford.

Los habitantes evacuados del cercano pueblo de Whelford fueron trasladados a un centro de ocio situado en las inmediaciones, informó la policía local.

Julian Tudsbury, un residente entrevistado por la BBC, explicó que otro vecino alertó a la policía a primera hora de la mañana después de haber visto "tres furgonetas sospechosas" en ese pueblo.

Este incidente se produce en un contexto de creciente preocupación por las acciones de otros países en territorio británico.

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La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, acusó a Irán y Rusia de recurrir a terceros para llevar a cabo actividades delictivas en Reino Unido.

Según datos publicados a mediados de septiembre por el diario The Independent, instalaciones militares británicas han sido objeto de vuelos de drones en más de 300 ocasiones durante los últimos doce meses.

El Ministerio de Defensa no ha proporcionado información sobre el origen de estos drones, pero estos incidentes se producen en un momento en que los países europeos denuncian el aumento de los ataques híbridos rusos en sus territorios.