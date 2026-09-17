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Jueves, 17 de septiembre de 2026
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Régimen de Venezuela

Mordaza mediática del chavismo empieza a caer: régimen desbloquea varias páginas, entre ellas NTN24

septiembre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El régimen de Venezuela, que dirige actualmente Delcy Rodríguez, ha comenzado a reconocer la aplicación de la censura que durante años mantuvo a la prensa en el país. Y es que se pudo constatar en territorio venezolano y con diferentes operadores que ya era posible el acceso a www.ntn24.com sin el uso de una VPN. Durante años, la mordaza mediática del chavismo impidió a los venezolanos informarse de manera libre a través de este y otros medios de comunicación digitales, que tuvieron que usar dominios alternos para poder informar a los venezolano

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