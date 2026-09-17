Mordaza mediática del chavismo empieza a caer: régimen desbloquea varias páginas, entre ellas NTN24

El régimen de Venezuela, que dirige actualmente Delcy Rodríguez, ha comenzado a reconocer la aplicación de la censura que durante años mantuvo a la prensa en el país. Y es que se pudo constatar en territorio venezolano y con diferentes operadores que ya era posible el acceso a www.ntn24.com sin el uso de una VPN. Durante años, la mordaza mediática del chavismo impidió a los venezolanos informarse de manera libre a través de este y otros medios de comunicación digitales, que tuvieron que usar dominios alternos para poder informar a los venezolano