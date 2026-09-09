Tres muertos tras contundente ataque de Estados Unidos a narcolancha en el Caribe

El Comando Sur de Estados Unidos anunció un nuevo ataque cinético contra una narcolancha en el Caribe.

La Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental lanzó un operativo para destruir la embarcación rápida que operaba en rutas establecidas por grupos dedicados al narcotráfico.

VEA TAMBIÉN Comando Sur de EEUU y Ecuador destruyen narcolancha del grupo criminal “Los Choneros” en el Pacífico o

Según el Southcom, se pudo comprobar la participación activa de este buque en operaciones ilícitas.

Asimismo, confirmó la muertas de tres "narco-terroristas" en el ataque.

El 9 de septiembre, bajo la dirección de #SOUTHCOM, la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental ejecutó un ataque cinético letal contra un buque rápido que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe. La inteligencia confirmada reveló la participación activa del buque en el narcotráfico. La operación mató a tres narco-terroristas.

Apenas 24 horas antes, el Comando Sur asestó otro golpe significativo a las redes logísticas del narcotráfico en América Latina tras interceptar una estación flotante de reabastecimiento utilizada para operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el Pacífico Oriental.

La acción, ejecutada el 8 de septiembre por fuerzas del Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM), resultó en el hundimiento de la embarcación y la transferencia de su tripulación a autoridades ecuatorianas.

Según informó el Comando Sur a través de sus redes sociales, la inteligencia militar confirmó que la embarcación estaba vinculada directamente con Los Choneros, organización calificada como "narcoterrorista" por las autoridades estadounidenses.

Esta estructura criminal, con base en Ecuador, ha sido señalada como una de las principales responsables del aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico en la región andina.

Estas operaciones ocurre justo en medio de la gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, por Colombia, Ecuador y Perú con la lucha contra el narcotráfico como principal eje.