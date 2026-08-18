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Martes, 18 de agosto de 2026
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Comando Sur

¿Preparan operativos? EE. UU. comparte fotos de exigentes ensayos de fuerzas de asalto en el mar con buque que estuvo en La Guaira

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Foto: Comando Sur de EE. UU.
La división también compartió recientemente fotografías de soldados y marines "en entrenamientos de combate terrestre durante un curso para avanzar en su capacidad de combate bélico".

La 24ª Unidad de Expedicionaria de Marines de Estados Unidos reveló nuevas fotografías de ejercicios militares en el mar Caribe en medio de una fuerte presión sobre grupos criminales y narcotraficantes en el sur del continente.

La división del Comando Sur señaló se trató de un trabajo conjunto entre "Marines y uniformados de la Marina con la Fuerza de Incursión Marítima".

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Los soldados "participan en un ensayo de fuerza de asalto en bote a bordo del USS San Antonio", buque líder de su clase de transporte anfibio de la Armada en servicio desde 2006.

La misma embarcación llegó a La Guaira, Venezuela, el pasado 9 de julio de 2026 para relevar al USS Fort Lauderdale y liderar las misiones de asistencia humanitaria y ayuda por los terremotos del 24 de junio.

El Comando Sur de Estados Unidos respondió a la publicación señalando que "las fuerzas de la Armada y el Cuerpo de Marines desplegadas en el Caribe están listas para cualquier misión, de día o de noche".

La división también compartió recientemente fotografías de soldados y marines "en entrenamientos de combate terrestre durante un curso para avanzar en su capacidad de combate bélico".

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"Las fuerzas militares de EE.UU. están desplegadas en el área de responsabilidad del Comando Sur
en apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente", agregó.

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