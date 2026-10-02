Exdiputado habla de postura de la OEA sobre Nicaragua: “Observamos una posición unánime del hemisferio occidental”

Aprobada la resolución de la OEA que exige a la dictadura de Nicaragua poner fin a las represalias y garantizar los derechos humanos, pese a las objeciones de Brasil, la reunión de cancilleres dio luz verde a un texto consensuado que también reclama la libertad de los presos políticos. Alfredo Gutiérrez, exdiputado de la Asamblea Nacional nicaragüense que está en el exilio, estuvo en La Tarde de NTN24 hablando del resultado de la reunión de la OEA sobre su país: “estamos conformes, lo que observamos hoy es una posición unánime de todo el hemisferio occidental en cuanto a reconocer y alertar sobre la gravedad de la profundización que ha llegado la crisis en Nicaragua. Que dos o tres países no lo compartan, la amplia mayoría, de manera diáfana, denuncia la crisis política de Nicaragua no se queda solo en eso, sino que traspasa la frontera, porque se convirtió en un nido de sabotaje y se convirtió en una amenaza para el hemisferio occidental. Esta resolución es contundente”.