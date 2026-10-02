Cancilleres piden elecciones libres y justas en Venezuela; abogan también por el regreso de María Corina Machado

Los cancilleres de Perú y República Dominicana abogaron en conversación con NTN24 por una transición política y elecciones libres y justas en Venezuela. Además, hablaron del regreso de María Corina Machado. El dominicano, quien aseguró tener una relación de amistad con la premio Nobel de Paz, dijo que ella debe participar en el proceso electoral, mientras que su homólogo peruano aseguró que su corazón está con el pueblo venezolano, pero que ella debe evaluar cómo evoluciona la situación en Venezuela.