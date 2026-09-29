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Líder del colectivo chavista 'La Piedrita', Valentín Santana, bajo la lupa del régimen: reportan despliegue para capturarlo

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Integrantes del colectivo 'La Piedrita', grupo armado del chavismo - Fotos: X
Integrantes del colectivo 'La Piedrita', grupo armado del chavismo - Fotos: X
Durante décadas, este "jefe colectivo" ha sido uno de los rostros más visibles y radicales de los grupos armados vinculados a la llamada "Revolución Bolivariana".

Según se dio a conocer en horas de la tarde de este martes 29 de septiembre, el jefe chavista del colectivo 'La Piedrita', Valentín Santana, estaría bajo la lupa del régimen.

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De acuerdo con un reporte citado por el periodista venezolano Orlando Avendaño, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas estaría llevando a cabo un operativo para capturar a Santana.

Cabe recordar que durante décadas, este colectivo ha sido uno de los rostros más visibles y radicales de los grupos armados vinculados a la llamada "Revolución Bolivariana".

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El colectivo 'La Piedrita' es originario de la parroquia 23 de Enero, un sector popular ubicado en el municipio Libertador de Caracas (capital de Venezuela).

Este grupo nació con el objetivo de combatir la delincuencia y la violencia dentro del propio barrio 23 de Enero.

No obstante, con el paso de los años y el surgimiento de los 'Círculos Bolivarianos', la organización se transformó en un colectivo armado de tendencia oficialista y prodictadura.

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Hasta la fecha, Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano, está ejecutando "purgas" y entregas de colaboradores de la dictadura.

Según analistas consultados por NTN24, Rodríguez lo hace para consolidar su poder absoluto y buscar legitimidad internacional ante el nuevo panorama político en Venezuela.

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