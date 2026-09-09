"Condenan la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que hacen a escondidas": ministro de Vivienda de Colombia se defiende ante el Congreso por viaje tras terremoto

El ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, compareció este miércoles ante el Congreso para defenderse de una eventual moción de censura por sus polémicas vacaciones junto a su familia horas después del devastador terremoto del pasado 10 de agosto.

Beltrán insistió en su pedido de disculpas ante el Congreso de Colombia por su viaje a la ciudad de Santa Marta, horas después del movimiento telúrico que dejó a miles de personas afectadas y decenas de muertos.

"Si alguien se sintió ofendido, pido mil disculpas", dijo. No obstante, se defendió de las críticas por estar junto a su familia.

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“Es lamentable este hecho, pero no lamento que me hayan tomado una foto con mi esposa e hijos y no con unas prostitutas y borrachos en un lugar donde no debería estar”, dijo.

“Me parece curioso que condenen a la familia, pero hacen silencio ante las atrocidades que hacen ocultos o a escondidas”, agregó.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, fue visto en la icónica ciudad de Santa Marta junto a su familia, lo que provocó una ola de críticas en su contra.

Días después y ante la presión mediática, Beltrán se disculpó por lo sucedido y aseguró que continúa trabajando por las personas que lo perdieron todo tras el terremoto.

“Es importante manifestar a todas las personas que de alguna manera se sintieron ofendidas con las imágenes, que detrás de todo esto no solamente hay el deseo de trabajar por el país sino también el deseo de disculparme con todas las familias que se sintieron afectadas de una u otra manera”, indicó el funcionario en un video publicado en redes sociales.

“La realidad es que nunca han estado abandonados porque desde el primer día de la emergencia hasta hoy hemos estado en territorio, hemos estado trabajando, convencidos de nuestra responsabilidad”, agregó.

“Me disculpo si las imágenes fueron sensibles, pero también quiero que comprendan mi naturaleza como padre”, insistió.