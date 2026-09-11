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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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Robo

Condenan a nueve y cinco años de prisión a implicados en violento robo contra el arquero del Manchester City Gianluigi Donnarumma

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del Manchester City - Foto: EFE
Gianluigi Donnarumma, arquero italiano del Manchester City - Foto: EFE
Donnarumma fue brutalmente golpeado durante el robo, mientras que su esposa, Alessia Elefante, fue estrangulada con un cable.

Dos hombres implicados en el violento robo con allanamiento de morada del portero internacional italiano del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, y ​​su novia embarazada, en su domicilio de París, fueron condenados el viernes a penas de prisión.

Donnarumma fue brutalmente golpeado durante el robo, mientras que su entonces prometida, ahora esposa, Alessia Elefante, fue estrangulada con un cable y posteriormente sufrió un aborto espontáneo atribuido al trauma del incidente.

Ilyas Kherbouch, de 21 años, el cerebro del robo, fue condenado a nueve años de prisión y a una multa de 80.000 euros (92.000 dólares) por el Tribunal Penal de París.

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El coacusado Moktar D. recibió una sentencia de cinco años de prisión, con dos años de suspensión de la pena sujetos a un período de libertad condicional.

Un tercer acusado, Khyan M., a quien los fiscales sospechaban de haber orquestado también el robo desde su celda, fue absuelto.

Según se escuchó en un tribunal de la capital francesa, Donnarumma, de 27 años, y su pareja, Elefante, fueron atados y amenazados a punta de cuchillo durante la aterradora experiencia vivida en su lujoso apartamento de la avenida Montaigne, en el centro de París, en julio de 2023.

En el momento del robo, el internacional italiano jugaba en el Paris Saint-Germain. Se trasladó al Manchester City en 2025.

La fiscalía había solicitado penas de prisión de entre cuatro y diez años contra los tres hombres acusados ​​de haber orquestado o participado en el robo violento.

Se había solicitado la pena máxima de 10 años para Kherbouch, alias "Ganito", quien se hizo famoso tras su audaz fuga de la prisión de Villepinte en Seine-Saint-Denis, al norte de París, el pasado mes de marzo.

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La fiscalía solicitó penas de nueve y seis años respectivamente para Khyan M., de 22 años, conocido como "Kiki", quien, al igual que Kherbouch, era sospechoso de haber orquestado el violento robo desde su celda, y para Moktar D., uno de los ladrones.

En la madrugada del 21 de julio de 2023, Donnarumma y su prometida fueron sacados a rastras de su cama y retenidos como rehenes por cuatro hombres enmascarados que habían irrumpido en su lujoso apartamento del noveno piso a través de los tejados.

Donnarumma fue golpeado con guantes de nudillos duros hasta sangrar. «¡El dinero, los relojes!», gritaron sus atacantes. Elefante fue estrangulado con un cable de carga de teléfono, y la pareja fue separada y atada.

Una banda de siete hombres, algunos de los cuales permanecen sin identificar, se dio a la fuga en cuestión de minutos con dinero en efectivo, joyas, relojes y bolsos de lujo, cuyo valor el futbolista italiano estimó en poco menos de un millón de euros (1,1 millones de dólares).

El exclusivo barrio de la Avenida Montaigne ha sido "objetivo de una población criminal cada vez más joven", señaló el fiscal durante sus alegatos finales, enumerando a siete celebridades que fueron víctimas entre 2022 y 2025.

Se trata de una forma de delito "altamente lucrativa" y "extremadamente violenta", que tiene como objetivo a "sus propios ídolos", añadió la fiscalía.

El segundo y último día de este mediático juicio transcurrió con calma, y ​​Kherbouch pidió disculpas a los agentes de policía a los que había insultado el jueves, así como al tribunal.

Los dos presuntos autores intelectuales de la operación negaron cualquier implicación durante el interrogatorio, a pesar de los mensajes e imágenes recuperados de los teléfonos que habían estado utilizando mientras estaban detenidos.

Moktar D., el único acusado presente en el lugar del robo, afirmó que simplemente había actuado como vigía, apostado en lo alto de un edificio frente al apartamento de la pareja.

Su amigo de la infancia, también implicado en el caso y acusado de ser informante, se suicidó en prisión.

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