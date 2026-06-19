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Elecciones Presidenciales en Colombia

Presidente del CNE asegura que Bernie Moreno cuenta con la acreditación para ser observador internacional durante la segunda vuelta en Colombia

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Senador de EE. UU., Bernie Moreno será observador internacional durante la segunda vuelta en Colombia - Fotos: AFP
Senador de EE. UU., Bernie Moreno será observador internacional durante la segunda vuelta en Colombia - Fotos: AFP
El presidente del CNE deja claro que no existen vetos de ninguna índole para los observadores internacionales.

Este viernes, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, indicó que el arribo del senador de los Estados Unidos, Bernie Moreno, a territorio colombiano para ser observador internacional durante la segunda vuelta a la presidencia está garantizado.

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"Nosotros lo que hacemos es acreditar a todas las personas que nos piden venir acá. Nosotros no tenemos un veto sobre ninguna persona; lo que hacemos es decirles a los países: vengan y miren cómo se hacen las elecciones, cómo funciona una democracia fuerte y sólida, de eso se trata", expresó Quiroz a la prensa desde la instalación de la Misión de Observación Internacional.

El presidente del CNE indicó que tanto el legislador republicano como el resto de los integrantes de las diferentes delegaciones internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), ya cuentan con la respectiva acreditación para evaluar de forma imparcial y transparente durante el proceso electoral de este domingo 21 de junio.

Respecto a los cuestionamientos políticos que han existido tanto a nivel local como a nivel internacional, Cristian Quiroz señaló que “todo el mundo opina (…) Yo no soy quien para decirle a una persona que opine o no. De eso se trata la libertad: de que cualquier persona pueda opinar.

De esta manera, el presidente del CNE deja claro que no existen vetos de ninguna índole, especialmente en el caso del legislador norteamericano, con quien Gustavo Petro, actual jefe de Estado de Colombia, ha mantenido diferencias durante los últimos días.

La tensión entre Bernie Moreno y Petro se incrementó luego de conocerse la detención y posible expulsión del activista colombiano Beto Coral, seguidor del mandatario, caso que fue cuestionado por el senador.

"No puedes venir a Estados Unidos, solicitar asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno mientras simultáneamente socavas nuestra política exterior. "¡Que tengas una buena vida de regreso a Colombia, Beto!", expresó Moreno en su cuenta de X.

Situación ante la cual Petro había dicho que "Moreno es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones”.

A pesar de las diferencias, el senador de origen colombiano es esperado este fin de semana en Colombia para ser observador internacional durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

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