Bukele anunció decomiso de seis toneladas de cocaína en el Pacífico: cuatro colombianos y dos ecuatorianos fueron detenidos

El jueves las autoridades de El Salvador decomisaron 6,6 toneladas de cocaína y detuvieron a cuatro colombianos y dos ecuatorianos en operaciones en aguas del Pacífico.

Según el presidente Nayib Bukele, la droga era transportada en dos embarcaciones que fueron interceptadas el jueves por la Marina salvadoreña frente a las costas del departamento de La Paz.

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Cada navío transportaba una cantidad similar de cocaína y su tripulación estaba conformada por dos colombianos y un ecuatoriano, según el reporte.

"Nuestra Marina Nacional ha asestado el golpe más contundente al narcotráfico en la historia de El Salvador. El 18 de junio de 2026, nuestros elementos interceptaron una embarcación tipo LPV (Low Profile Vessel) a 582 millas náuticas (1,074 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque" ,señaló el mandatario.

"A bordo viajaban tres narcotraficantes: dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3.425 toneladas de cocaína. Seis horas después, en la misma zona de operación, fue ubicada una segunda embarcación con las mismas características, a 633 millas náuticas (1,172 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo. En esta embarcación viajaban otros tres narcotraficantes: dos colombianos y un ecuatoriano, quienes transportaban 3.255 toneladas de cocaína", agregó.

Y añadió que "en total, se incautaron 6.68 toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente $167 millones de dólares".

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Según Bukele, "esta operación establece un nuevo récord nacional, al superar las 6.606 toneladas decomisadas en una sola operación el pasado 13 de febrero de 2026".

"Con este nuevo golpe al narcotráfico internacional, El Salvador acumula ya 13.286 toneladas de cocaína incautadas en lo que va de 2026, valoradas en más de $332.15 millones de dólares. Seguimos llevando la guerra contra el narcotráfico donde antes operaban con total impunidad", finalizó.