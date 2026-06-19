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Viernes, 19 de junio de 2026
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Elecciones en Colombia

"La democracia en Colombia ha superado muchas pruebas, es una de las más fuerte de América Latina": Observador internacional invitado por el CNE de Colombia

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Ricardo Paz, observador internacional invitado por el CNE de Colombia, conversó sobre el llamado a respetar los resultados que se den en la segunda vuelta electoral este domingo.

A tan solo dos días de que se den las elecciones presidenciales en Colombia, en donde los ciudadanos deberán elegir al reemplazo del actual mandatario Gustavo Petro, son varios los llamados a respetar los resultados.

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El presidente del Consejo Electoral Nacional (CNE), Cristian Quiroz, hizo un llamado para respetar los resultados durante la presentación de la Misión de Observadores Internacionales.

Para hablar sobre este tema, Ricardo Paz, observador internacional invitado por el CNE de Colombia y consultor político boliviano, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló que "cada país tiene sus particularidades y circunstancias, y lo que hace que sea tan necesaria la observación internacional es que esta no se involucra ni se inmiscuya tomando partido por alguno de los sectores que pueda estar en controversia".

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Por eso aclaró que como observadores "nuestro trabajo es estar buscando la ecuanimidad y buscando una mirada objetiva e imparcial", pero que les preocupa "todas las circunstancias de todo lo que tenga que ver con el normal desarrollo de las elecciones".

"La política en la vida moderna se debe gestionar por la vía institucional", comentó Paz, quien también afirmó que "la democracia en Colombia ha superado muchas pruebas, es una de la más fuerte de América Latina y estoy seguro de que el domingo darán una nueva muestra de aquello".

Y finalizó diciendo que "hemos visto que tanto el CNE, como la Registraduría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo como todas las instituciones que participan en el proceso tienen la voluntad democrática e institucional tienen la intención de llevar adelante unos comicios en el marco de la legalidad".

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