El 'Dibu' Martínez rompió el silencio tras perder la final del Mundial y puso en duda su continuidad con la Selección Argentina: "Queda reflexionar"

El portero de la Selección Argentina, Emiliano 'Dibu' Martínez, dejó abierta la posibilidad de retirarse de la Albiceleste tras la dolorosa derrota en la final del Mundial 2026 ante España el pasado domingo.

El arquero, pieza clave en los recientes éxitos del equipo albiceleste, compartió un emotivo mensaje que generó preocupación entre los aficionados argentinos.

"Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más", expresó el guardameta en sus redes sociales, quien, además, reveló la magnitud de la frustración que experimentó tras quedarse a un paso de conquistar un nuevo título mundial para su país.

VEA TAMBIÉN FIFA anuncia investigación en contra de la Selección Argentina tras los incidentes en la final de la Copa del Mundo o

El mensaje de Martínez continuó con una reflexión profunda sobre su futuro: "La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado". Estas palabras han encendido las alarmas sobre una posible despedida anticipada del arquero del combinado nacional.

El portero del Aston Villa, de 32 años, ha sido fundamental en los recientes logros de Argentina, incluyendo la Copa América 2021 y el Mundial de Qatar 2022. Su actuación en tandas de penales se convirtió en marca registrada del equipo campeón, con atajadas decisivas que quedaron grabadas en la historia del fútbol argentino.

"Lo siento mucho realmente. Intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros", concluyó Martínez en su publicación.

La derrota en la final del Mundial 2026 ante España por la mínima diferencia el pasado domingo representa un golpe anímico considerable para el plantel argentino, que buscaba revalidar el título obtenido en Qatar y consolidarse como la primera selección en ganar dos Mundiales consecutivos desde que Brasil lo logró en 1958 y 1962.