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Martes, 13 de octubre de 2026
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doblete sísmico

Conmovedor: Así fue el minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela en el juego inaugural Tiburones - Magallanes de la LVBP

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Minuto de silencio en partido de la LVBP / Vigilia en La Guaira por las víctimas del terremoto - Fotos: X / EFE
Minuto de silencio en partido de la LVBP / Vigilia en La Guaira por las víctimas del terremoto - Fotos: X / EFE
Ese emotivo instante marcó el inicio de la pelota criolla tras la tragedia que enlutó al país suramericano.

Un momento profundamente conmovedor se vivió al inicio de la temporada 2026/2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

En el partido Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, jugadores, staff, leyendas del béisbol venezolano, periodistas y el público presente hicieron un minuto de silencio por las víctimas del doblete sísmico registrado el pasado 24 de noviembre.

Ese emotivo instante marcó el inicio de la pelota criolla tras la tragedia que enlutó al país suramericano.

De momento, el régimen venezolano tiene varias semanas sin publicar un balance respecto a las afectaciones que dejaron los terremotos en el país.

El último reporte fue difundido por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional del régimen, Jorge Rodríguez, el cual precisó que van 6.509 personas fallecidas. Dicho informe, a su vez, no detalla la cifra de heridos, desaparecidos ni de réplicas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter enlutaron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos fueron: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De acuerdo con informes recientes, la respuesta del Estado se mantiene marcada por la falta de transparencia, una lenta reconstrucción y la incertidumbre en los refugios temporales.

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