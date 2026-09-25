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Viernes, 25 de septiembre de 2026
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Rusia

Putin asegura que Rusia no se prepara "para combates de ningún tipo con Europa"

septiembre 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Vladimir Putin
Vladimir Putin
Hasta ahora Moscú y Kiev se han mantenido firmes en sus posiciones, sobre todo en el tema de los territorios ucranianos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que su país no se prepara "para combates de ningún tipo con Europa" pero analiza si reanudará las negociaciones directas con Ucrania.

"Mucha gente en Europa dice que espera una agresión por parte de la Federación Rusa y que por ello debe prepararse para combates, para una guerra con Rusia", dijo al margen del Foro Internacional de la Cultura, en San Petersburgo.

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"Pero quisiera subrayar una vez más que no nos estamos preparando para combates de ningún tipo con Europa", añadió.

No obstante, el mandatario señaló que Rusia se replantea reanudar las negociaciones de paz con Ucrania, tras los recientes ataques de unos 1.600 drones ucranianos contra el país el 20 de septiembre.

"Sobre las propuestas para reanudar las negociaciones, sí, todas están sobre la mesa y todo es posible, pero después de todo lo que han hecho, reflexionaremos detenidamente sobre qué pasos debemos dar en respuesta", declaró Putin.

Los esfuerzos de mediación emprendidos por Estados Unidos desde el regreso al poder del presidente republicano Donald Trump propiciaron varias rondas de negociaciones entre Moscú y Kiev en 2025, pero no han dado fruto.

El proceso se encuentra estancado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, en febrero.

Hasta ahora Moscú y Kiev se han mantenido firmes en sus posiciones, sobre todo en el tema de los territorios ucranianos cuya anexión reclama Rusia.

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En paralelo, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este viernes que su par estadounidense, Donald Trump, le dijo que permitirá que Ucrania fabrique interceptores avanzados Patriot para hacer frente a los misiles balísticos rusos, tras varios cambios de postura sobre el tema.

Las fuerzas ucranianas hacen frente a una escasez de misiles, necesarios para contrarrestar los incesantes ataques de Rusia contra el país, el último de los cuales mató a un niño de 14 años en la capital, Kiev, este viernes.

Durante su última visita a Estados Unidos esta semana, Zelenski volvió a reclamar apoyo para reforzar su defensa aérea y para poder fabricar interceptores Patriot, el único sistema capaz de contrarrestar los potentes misiles balísticos rusos.

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