Migración Colombia expulsó a extranjero que se hacía pasar por sacerdote y pedía dinero en las vías de Medellín: esto se sabe del caso

Migración Colombia confirmó la expulsión del país de un ciudadano extranjero que se hacía pasar por sacerdote en las vías de Medellín y pedía dinero a los conductores. El procedimiento se conoció este miércoles 17 de septiembre y fue difundido por la entidad a través de sus canales oficiales.

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Según la información entregada por las autoridades, el hombre, de 39 años, era ubicado principalmente en vías de la capital antioqueña, donde utilizaba prendas religiosas y ofrecía supuestas bendiciones para vehículos a cambio de dinero.

Las autoridades señalaron que habían recibido múltiples denuncias ciudadanas por esta práctica. Según Migración Colombia, su presencia también habría generado afectaciones a la movilidad en la avenida Regional, debido a la interacción que mantenía con los conductores.

El extranjero fue ubicado por las autoridades y posteriormente trasladado al Centro de Traslado por Protección de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Luego quedó a disposición de Migración Colombia, entidad que verificó su situación migratoria y determinó la aplicación de la medida administrativa de expulsión.

El caso hace parte de una serie de operativos adelantados recientemente en Medellín y otros puntos del Valle de Aburrá. En uno de estos procedimientos, las autoridades reportaron la expulsión de 17 ciudadanos extranjeros, luego de verificar antecedentes y anotaciones relacionadas, entre otros hechos, con hurto, estupefacientes, porte de armas blancas y riñas.

Cabe resaltar que estas actuaciones se producen después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella anunciara un mayor control sobre la permanencia de extranjeros en Colombia.

En agosto, durante un Consejo de Seguridad en Barranquilla, el presidente ordenó a Migración Colombia coordinar operativos con la Policía para identificar, en primer lugar, a extranjeros que estuvieran cometiendo delitos y, posteriormente, a quienes no tuvieran regularizada su situación migratoria.

Finalmente, en Medellín, los operativos recientes han contado con la participación de Migración Colombia, la Policía Nacional, el Ejército y la Alcaldía, con controles en sectores como Barrio Antioquia, Parque Lleras y otros puntos del área metropolitana.