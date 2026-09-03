Tras las alertas de Kiev sobre el espacio aéreo, Putin impone las condiciones de Rusia para iniciar la paz

El presidente de Rusia Vladímir Putín, advirtió que las advertencias y eventuales ataques con drones emitidos por Ucrania contra la aviación civil entorpecen la posibilidad de entablar negociaciones de paz directas entre ambas naciones para poner fin al conflicto.

Durante su intervención en el Foro Económico Oriental en Vladivostok, el jefe del Kremlin catalogó las maniobras ucranianas en el espacio aéreo comercial como una forma de provocación que atenta contra la seguridad internacional, reiterando la postura de su Gobierno de rechazar diálogos bajo amenazas a la infraestructura de transporte.

“Esto obstaculiza, sin lugar a dudas, la posibilidad de celebrar unas negociaciones de paz a dos bandas. Las amenazas de ataques contra aviones civiles son, por supuesto, una manifestación de terrorismo de Estado”, afirmó el presidente Putin.

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Las declaraciones del líder ruso se dan en un marco de advertencias cruzadas donde el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, señaló que el espacio aéreo ruso dejará de ser seguro por el incremento operativo de drones sobre aeropuertos estratégicos como Moscú y San Petersburgo, lo que llevó a compañías internacionales como la turca Pegasus a suspender operaciones.

Pese a poner en duda la disposición del Gobierno ucraniano para alcanzar la paz, Putin reconoció que los servicios de inteligencia de ambas partes mantienen conversaciones técnicas puntuales.

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El Ministerio de Transporte ruso coordinó esquemas de defensa aérea con el estamento militar, al tiempo que Moscú valoró los intentos de mediación de actores internacionales como Estados Unidos y China.