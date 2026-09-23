¿Molesta?: así reaccionó Shakira ante problema de sonido durante uno de sus conciertos en España

La cantante colombiana Shakira protagonizó un inesperado momento durante uno de sus conciertos de su gira 'Las Mujeres ya no lloran' en España.

La colombiana fue captada por las cámaras, aparentemente molesta, tras detectar un problema de sonido durante su presentación.

En varias imágenes que rondan las redes sociales, se observa el momento en el que la artista lleva una de sus manos hacia el oído, al parecer, indicando que estaba teniendo dificultades para escuchar.

Posteriormente, la cantante dirige su atención hacia los parlantes ubicados en la parte delantera de la tarima, aparentemente buscando el origen del problema.

Por unos instantes, el rostro de Shakira reflejó su incomodidad, aunque la cantante continuó con el espectáculo y mantuvo la atención puesta en su presentación frente al público.

La situación, sin embargo, no pasó a mayores y, poco después, la artista volvió a sonreír antes de seguir con normalidad su actuación.

Es de señalar que, la tercera noche de la residencia europea de Shakira en Madrid tuvo un momento especialmente emotivo con la aparición de Laura Pausini sobre el escenario.

Las dos artistas unieron sus voces para interpretar “Antología”, uno de los temas más representativos de la trayectoria de la cantante colombiana.

La presencia de Pausini fue recibida con entusiasmo por el público. Antes de darle la bienvenida, Shakira destacó la importancia de compartir la noche con una artista a la que admira.

Es un lujo tener esta noche a esta gran artista, la bellísima Laura Pausini”, expresó la barranquillera.

Pausini, por su parte, no ocultó la admiración que siente por Shakira y aseguró que llegó al concierto como una fan. “Vengo como fan, desde siempre lo soy. Y tú sabes que te hice un homenaje en mi último disco”, comentó la italiana.

Tras la presentación, la cantante italiana habló sobre la relación que ha construido con Shakira a lo largo de los años y aseguró sentirse identificada con varios aspectos de su trayectoria.