Régimen de Venezuela aprobará este martes ley que rastreará fondos de las ONG's: "Van a chillar", aseguró Diosdado Cabello

En la rueda de prensa de este lunes, el número dos del partido de Gobierno en Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que en la sesión de este martes será aprobada una ley que regula el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales.

Aunque han circulado en redes sociales algunos supuestos proyectos, el régimen ha sido celoso en guardar el documento, aunque aseguró que consultó ampliamente a los sectores interesados.

Desde que se planteó la ley, Maduro ha amenazado a las organizaciones, muchas de ellas de ayuda humanitaria a las zonas más vulnerables, a quienes acusa de recibir financiamiento para desestabilizarlo.

En la rueda de prensa del Psuv, Cabello señaló a "supuestas organizaciones no gubernamentales que no dependen del gobierno de Venezuela sino del Gobierno de Estados Unidos".

"Esperamos aprobar esa ley mañana que tiene mucho que ver con el financiamiento, de cómo les llega el dinero, todos van a tener que decir cómo gastan los fontos y es una deuda que tenemos nosotros, para poner las cosas a nivel. Los que van a chillar ya sabemos quiénes son, si usted no la debe no la teme. Tienen años recibiendo dinero diciendo que van a tumbar a Maduro y no lo tumban. Vamos a adyudar a los gringos para que usen bien esa plata y no los estafen aquí en Venezuela", dijo Cabello.

Este martes sesiona la Asamblea Nacional de Venezuela de absoluto control del chavismo.

¿Qué se busca la nueva Ley?, según la ONG Provea

Nicolás Maduro y su Asamblea Nacional promueven una Ley que eliminará a TODAS las ONG en Venezuela, asegura el grupo de asistencia humanitaria.

En adelante estarán obligadas a registrarse en un proceso desde cero cuando decenas ya se registraron en democracia y cumplen las leyes. "Un golpe fulminante para el país".

Controlará a todas las ONG y asociaciones de Venezuela.

Enfrentarán multas, cancelaciones y hasta cargos penales. Una criminalización legalizada.

Las que sea consideradas fuera de orden enfrentarán multas, cancelaciones y cargos criminales.

Aumentará la criminalidad y la persecución contra las personas defensoras de los derechos humanos.

Tiene un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil y constituye una forma de control.

Tendría el efecto de obstaculizar la libertad de asociación y el accionar libre e independiente de las ONG de la sociedad civil, al obligarlas a buscar autorización del gobierno para su funcionamiento.

"El énfasis explícito de la Ley en el financiamiento extranjero y la designación de las ONG como "agentes extranjeros" agrava aún más sus preocupantes características", escribió la Federación Internacional por los derechos humanos.

Por eso Amnistía Internacional llama "a la comunidad internacional a condenar el proyecto de Ley propuesto como los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en el país".