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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Irán

Régimen iraní desafía a Trump y asegura tener el control del estrecho de Ormuz

agosto 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz (AFP)
Estrecho de Ormuz (AFP)
Trump había asegurado que las fuerzas de Estados Unidos mantienen el control de la vía marítima crucial para el tránsito de hidrocarburos y otras mercancías por Oriente Medio.

Un alto mando de régimen iraní afirmó este jueves que el estrecho de Ormuz está bajo control de la república islámica, contradiciendo lo aseverado por el presidente Donald Trump, quien reivindicó el dominio de esta importante vía marítima.

"En el día de hoy, el estrecho de Ormuz está bajo gestión y control de la República Islámica, y nuestro país prosigue su camino con total seguridad", afirmó Hosein Taeb, jefe de la fuerza paramilitar Basij, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

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Trump había asegurado que las fuerzas de Estados Unidos mantienen el control de la vía marítima crucial para el tránsito de hidrocarburos y otras mercancías por Oriente Medio.

"Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡CREO QUE LO VAMOS A MANTENER!", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos 'UN MURO DE ACERO', y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto", agregó.

También el martes, Trump insistió en que su país tiene "el control total del estrecho de Ormuz en este momento. Ellos no tienen el control. Nosotros tenemos el control total. Es nuestro".

El régimen impuso un bloqueo en la práctica sobre el estrecho tras la guerra iniciada el 28 de febrero con los bombardeos norteamericanos e israelíes contra Irán.

El bloqueo golpeó la economía mundial y provocó fuertes oscilaciones en los precios del petróleo.

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