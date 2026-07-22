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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Cilia Flores

No ha habido ningún tipo de interacción entre Cilia Flores y Nicolás Maduro: así fue la total desconexión de los dos acusados en tercera audiencia en Estados Unidos

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Ambos acusados evitaron cualquier tipo de interacción visual o física en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, según observadores presentes.

La tercera audiencia judicial de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York evidenció una total desconexión entre ambos acusados, quienes evitaron cualquier tipo de interacción.

Los bocetos oficiales de la corte y NTN24, presente en la audiencia, describieron esta situación, sorpresiva entre Maduro y Flores, de total ausencia de gestos de complicidad o comunicación entre la pareja.

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Durante la audiencia, Maduro y Flores permanecieron separados físicamente, con dos abogados entre ellos.

Según expertos legales consultados por NTN24 los acusados tenían la opción de sentarse juntos, pero optaron por mantener la distancia.

Los bocetos judiciales muestran a ambos mirando constantemente hacia el estrado, sin cruzar miradas ni establecer contacto visual.

La entrada y salida de la sala reflejó igualmente esta desconexión. Maduro ingresó primero, seguido por aproximadamente cinco abogados del equipo de defensa, y finalmente Flores.

Al concluir la audiencia, Flores se retiró sin mirar atrás, despidiéndose únicamente del juez mientras dejaba a Maduro en el banquillo de los acusados durante aproximadamente tres minutos adicionales.

David Cárdenas, director de asuntos diplomáticos de la Organización para la Liberación de Venezuela, presente en la audiencia, confirmó la situación.

"Realmente no tuvieron contacto ni visual, ni táctil, ni nada", señaló.

Precisó que Flores "no se despidió ni de sus abogados, ni se despidió ni de Nicolás Maduro", considerando esta actitud llamativa en una situación crítica compartida.

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El lenguaje no verbal de ambos acusados proporcionó información relevante. Flores tuvo expresiones faciales que revelan confrontación y molestia, con cejas fruncidas e inclinadas hacia el centro.

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