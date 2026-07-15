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La NASA detectó un nuevo planeta escondido en uno de los sistemas "más estudiados de nuestra galaxia"

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Planeta (NASA)
Planeta (NASA)
La agencia mencionó que el nuevo planeta se encuentra alrededor de la joven estrella cercana Beta Pictoris.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) publicó este miércoles, mediante un comunicado de prensa, que astrónomos que usan el telescopio James Webb detectaron un nuevo planeta fuera de nuestro sistema solar.

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“Astrónomos que utilizan el telescopio espacial James Webb de la NASA han descubierto un planeta gigante fuera de nuestro sistema solar, llamado exoplaneta, que se esconde dentro de uno de los sistemas planetarios más estudiados de nuestra galaxia, la Vía Láctea”, explicó la NASA.

La publicación fue acompañada con una impresionante imagen en la que se ve el que sería el planeta hallado.

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La NASA mencionó que el nuevo planeta se encuentra alrededor de Beta Pictoris. “Ya se sabía que la joven estrella cercana Beta Pictoris albergaba dos planetas gigantes: Beta Pictoris b, uno de los primeros exoplanetas fotografiados directamente, y Beta Pictoris c. El recién descubierto Beta Pictoris d la convierte en el segundo sistema planetario conocido que contiene al menos tres planetas fotografiados”.

“Sin embargo, a diferencia de Beta Pictoris b y c, Beta Pictoris d fue descubierta no mediante la identificación de un punto brillante de luz, sino mediante la detección de la huella química única de su atmósfera, una técnica que podría transformar la búsqueda de mundos alrededor de otras estrellas”, precisó.

Situado a 63 años luz de la Tierra y con una antigüedad de unos 23 millones de años, Beta Pictoris es un sistema cercano de la Vía Láctea que ofrece una visión excepcional de las interacciones entre planetas recién nacidos y el disco de polvo y escombros resultante de su formación.

El equipo de astronautas que hallaron el planeta estima que el recién descubierto Beta Pictoris d tiene probablemente al menos el doble de la masa de Júpiter, lo que lo convierte en el más pequeño de los tres planetas gigantes conocidos del sistema.

Los modelos sugieren que probablemente orbita su estrella a una distancia de unas 30 unidades astronómicas, comparable a la región que ocupa Neptuno en nuestro propio sistema solar. Es la órbita más amplia de los tres planetas conocidos, aunque se sitúa dentro del borde interior del disco de escombros.

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Aunque los astrónomos no buscaban otro planeta con el Webb, Beta Pictoris d apareció mientras el equipo utilizaba el instrumento NIRSpec (espectrógrafo de infrarrojo cercano) del telescopio para estudiar la atmósfera de Beta Pictoris b. En concreto, emplearon la unidad de campo integral de NIRSpec, que obtiene tanto una imagen como un espectro de cada píxel de la imagen.

 

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