Preocupación por Jhon Arias: así quedó registrado el momento en el que recibe fuerte golpe durante partido en Brasil

La jornada 21 del Brasileirao dejó un sabor agridulce para los seguidores de Jhon Arias. El extremo colombiano brilló con un gol en la victoria 4-0 de Palmeiras sobre Vitória, pero también protagonizó uno de los momentos más tensos del partido al sufrir una violenta falta que pudo haberlo dejado fuera de las canchas por un largo periodo.

Arias, quien regresaba de su participación con la Selección Colombia en las eliminatorias al Mundial de 2026, demostró nuevamente su gran nivel.

El momento cumbre del colombiano llegó al minuto 70, cuando protagonizó una acción individual que dejó atrás a la defensa rival y definió con un potente remate para convertir el tercer gol de Palmeiras. Sin embargo, minutos después llegó la jugada que encendió todas las alarmas.

Mientras Arias conducía el balón en busca de otro ataque, el defensor Cacá de Vitória se lanzó al piso para disputar la pelota y terminó impactando con los taches en el gemelo izquierdo del volante colombiano.

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La fuerte entrada provocó que el jugador quedara tendido sobre el césped, retorciéndose de dolor, mientras compañeros y rivales pedían atención médica de inmediato.

El árbitro Alex Gomes Stefano inicialmente no consideró la acción como una falta grave, pero la intervención del VAR fue determinante.

Tras revisar las imágenes, el juez cambió su decisión y expulsó al futbolista de Vitória con tarjeta roja directa por la dureza de la infracción.

La preocupación por una posible lesión grave fue inmediata, especialmente considerando los compromisos de Arias con la Selección Colombia. Sin embargo, el colombiano logró recuperarse y continuar en el terreno de juego.

Según las imágenes del partido, el hecho de que su pierna no estuviera completamente apoyada sobre el césped al momento del impacto evitó consecuencias mayores.

Al finalizar el encuentro, Arias se mostró satisfecho con el resultado del equipo.

"Era importante vencer hoy aquí. Había que venir aquí a conseguir esos tres puntos y continuar firmes en el liderato. Estamos felices por haber conseguido ganar", afirmó el colombiano.

Con este resultado, Palmeiras mantiene su posición en la parte alta del Brasileirao y Jhon Arias ratifica su excelente momento futbolístico.