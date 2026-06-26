Rescatista se quiebra al mencionar que no dan abasto para ayudar a todos los damnificados en Venezuela

José Luis Núñez, experto en evaluación técnica y reporte de daños, hablo en La Tarde NTN24 sobre el trabajo de rescate que están haciendo en Venezuela tras los dos terremotos que azotaron al país y señaló que lo más frustrante para él es no poder ayudar a todos los damnificados.

“La impotencia de no poder llevarle a tanta gente el apoyo es lo más frustrante para nosotros los rescatistas, son muchas personas que están pidiendo ayuda, los familiares nos contactan para ir a buscar y su gente y no somos suficientes”, aseguró.

Llega la ayuda a Venezuela y los centros de acopio comienzan a clasificarla para enviarla a los lugares donde más se necesita; sin embargo, el trabajo de rescate lo está haciendo la comunidad y se espera apoyo por parte del régimen para hacer más rápida la operación de búsqueda.

“Has sido días intenso y abrumadores atendiendo esta situación que hace rato no se presentaba en el país, ha sido compleja (…) Quiero destacar la labor del voluntariado del rescate”, puntualizó Núñez.