NTN24
Viernes, 26 de junio de 2026
Viernes, 26 de junio de 2026
Terremoto en Venezuela

Rescatista se quiebra al mencionar que no dan abasto para ayudar a todos los damnificados en Venezuela

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El rescatista José Luis Núñez se quebró al hablar de la labor que realizan en Venezuela / FOTO: EFE - captura de pantalla
El rescatista José Luis Núñez se quebró al hablar de la labor que realizan en Venezuela / FOTO: EFE - captura de pantalla
El experto en rescate José Luis Núñez habló de la impotencia que siente al recibir llamadas de auxilio de las personas y no poder ayudarlos a todos.

José Luis Núñez, experto en evaluación técnica y reporte de daños, hablo en La Tarde NTN24 sobre el trabajo de rescate que están haciendo en Venezuela tras los dos terremotos que azotaron al país y señaló que lo más frustrante para él es no poder ayudar a todos los damnificados.

o

La impotencia de no poder llevarle a tanta gente el apoyo es lo más frustrante para nosotros los rescatistas, son muchas personas que están pidiendo ayuda, los familiares nos contactan para ir a buscar y su gente y no somos suficientes”, aseguró.

Llega la ayuda a Venezuela y los centros de acopio comienzan a clasificarla para enviarla a los lugares donde más se necesita; sin embargo, el trabajo de rescate lo está haciendo la comunidad y se espera apoyo por parte del régimen para hacer más rápida la operación de búsqueda.

“Has sido días intenso y abrumadores atendiendo esta situación que hace rato no se presentaba en el país, ha sido compleja (…) Quiero destacar la labor del voluntariado del rescate”, puntualizó Núñez.

Temas relacionados:

Terremoto en Venezuela

Rescatistas

trabajo

Damnificados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Rescatista se quiebra al mencionar que no dan abasto para ayudar a todos los damnificados en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Al menos 17 países envían equipos de rescate y ayuda médica a Venezuela tras los terremotos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El dictador Maduro escribe carta desde la prisión tras los terremotos que enlutan a Venezuela: "De esta también vamos a salir"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

UNESCO amplía su red mundial de reservas de biosfera para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

Ver más

Videos

Ver más
Foto: evacuación terremoto en Venezuela
Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así se vivieron los dos terremotos desde una cárcel de Venezuela: impactante testimonio de preso político

Equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes bajo escombros de edificios colapsados en Venezuela - EFE
Venezuela

Tres edificios colapsaron tras los terremotos que azotaron Venezuela: equipos de rescate continúan la búsqueda de sobrevivientes

Colapso de edificaciones en Venezuela tras terremotos - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“La cantidad de estructuras colapsadas sobrepasa la capacidad de respuesta”: especialista en operaciones de socorro tras la tragedia en Venezuela

Entrada del centro penitenciario Rodeo I - EFE
Venezuela

La angustia que vivieron los presos políticos durante el terremoto en Venezuela: "No podían informar a sus familias sobre su estado"

Más de Actualidad

Ver más
Claudia Sheinbaum | Foto: AFP
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum denuncia injerencia de Estados Unidos en México: "¿Utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026?"

Estadio - Foto Canva
Mundial 2026

Mundial 2026: la fiesta del fútbol que también preocupa al planeta

Misiles en Medio Oriente - Foto de referencia de AFP
Ataque

Kuwait interceptó ataques con misiles y drones del régimen de Irán por segunda vez en menos de una semana: iban dirigidos contra las fuerzas de EE. UU. en ese país

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Claudia Sheinbaum | Foto: AFP
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum denuncia injerencia de Estados Unidos en México: "¿Utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026?"

Hantavirus en un crucero - Foto: EFE
OMS

La OMS le pone fecha de finalización al brote de hantavirus tras contagio masivo en un crucero

Elecciones en Colombia (AFP)
Registraduría

"Con plenas garantías de transparencia e integridad electoral se desarrolló la segunda vuelta": Registraduría de Colombia tras cierre de urnas

Estadio - Foto Canva
Mundial 2026

Mundial 2026: la fiesta del fútbol que también preocupa al planeta

Tenista rusa Mirra Andreeva | Foto: AFP
Tenis

La joven tenista Mirra Andreeva hace historia en París y conquista con 19 años su primer Roland Garros

Cristiano Ronaldo con Portugal / FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo

Así reaccionó Cristiano Ronaldo cuando un periodista quiso compararlo con Messi, Mbappe y Halland en el Mundial

Misiles en Medio Oriente - Foto de referencia de AFP
Ataque

Kuwait interceptó ataques con misiles y drones del régimen de Irán por segunda vez en menos de una semana: iban dirigidos contra las fuerzas de EE. UU. en ese país

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre