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Lunes, 27 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Emotiva reflexión de rescatista panameño con los venezolanos en medio de la tragedia: "Gente que lo perdió todo me ofrecía limonada, cuando ellos no habían comido"

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Rescatista panameño identificado como R. Franco / Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Fotos: X / EFE
Rescatista panameño identificado como R. Franco / Daños provocados por los terremotos en La Guaira, Venezuela - Fotos: X / EFE
Dos terremotos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron a Venezuela el miércoles 24 de junio.

Un rescatista panameño identificado como R. Franco dejó una emotiva reflexión sobre aquellos venezolanos que le mostraron su agradecimiento en la zona cero de Venezuela.

Puntualmente, el socorrista sostuvo: "¿Chicos, quieren limonada? Andaban con un garrafón de esos de agua, dando limonada, y tú te pones a pensar: Lo perdieron todo, perdieron a sus familiares, no tienen donde estar y aun así ese gran corazón de ese venezolano que se acerca con ese agradecimiento a darte una limonada, a preguntarte si ya habías comido, cuando ellos no habían comido".

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

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En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

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Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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