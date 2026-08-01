Autoridades en Japón anunciaron el fin de las operaciones de rescate y búsqueda de víctimas en centro comercial destruido por el terremoto

Este sábado las autoridades de Japón anunciaron que pusieron fin a las operaciones de rescate y búsqueda de víctimas en un centro comercial devastado por el terremoto que sacudió al país el pasado 28 de julio.

Un funcionario de la Policía detalló ante la prensa local que llevan a cabo una "búsqueda exhaustiva durante los últimos dos días en colaboración con el servicio de bomberos, las Fuerzas de Autodefensa y otras unidades policiales regionales, para asegurarnos de que no quedara nadie desaparecido".

Pero que en esas labores de rescate y búsqueda "no encontramos a ninguna persona en esa situación".

La primera ministra, Sanae Takaichi, anunció desde su cuenta en la red social de X que "hemos recibido informes de que todas las operaciones de rescate de la Policía y el departamento de Bomberos han concluido".

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En el centro comercial fueron encontradas un total de 12 personas, de las cuales siete fueron confirmadas muertas. Según un portavoz de Aeon, operador del centro comercial, las siete personas muertas eran empleados de tiendas arrendatarias.

El viernes se dieron por concluidas las operaciones de rescate en una fábrica de papel donde se derrumbó una chimenea industrial. Se recuperaron en total nueve cuerpos y se rescataron dos supervivientes.

De acuerdo al último balance entregado por las autoridades locales, 36 personas fallecieron, cientos resultaron heridas y más de 9.000 se encuentran en centros de evacuación.

Por su parte, Takashi Kimura, gobernador de Kumamoto, explicó que la respuesta de las autoridades locales se centra en este momento en "medidas rápidas" como la instalación de aparatos de aire acondicionado en los centros de evacuación.

El pasado 28 de julio, la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu fue golpeada por un terremoto de magnitud 7,1. El golpe sísmico transcurrió durante la tarde y alcanzó el nivel máximo de intensidad sísmica registrado por la escala Shindo de Japón.