EE. UU. intensifica su ofensiva contra el régimen iraní y completa 11 noches consecutivas de ataques: compartió imágenes de ataques de este martes

Las fuerzas de Estados Unidos llegaron este martes a su undécima noche consecutiva de ataques contra el régimen de Irán, según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en una publicación en la red social X.

La operación fue dirigida contra instalaciones vinculadas a las capacidades militares y logísticas de Teherán, en una nueva escalada del conflicto que tiene como uno de sus principales puntos de tensión al estrecho de Ormuz.

De acuerdo con CENTCOM, en el transcurso de los ataques, sus objetivos fueron los centros de operaciones militares iraníes, las capacidades marítimas, los hangares de aeronaves, las instalaciones de almacenamiento de drones y la infraestructura utilizada para la logística militar.

El organismo también señaló que las acciones buscan reducir la capacidad de Irán para amenazar el tránsito de embarcaciones comerciales por esta estratégica vía marítima.

El Comando Central norteamericano afirmó además que el régimen iraní atacó durante los últimos tres meses más de 30 embarcaciones comerciales que circulaban por aguas internacionales del estrecho de Ormuz, una ruta muy importante para el comercio energético mundial.

Pese a la escalada militar, CENTCOM aseguró que el estrecho de Ormuz se mantiene al tránsito de buques comerciales. La institución resaltó que sus fuerzas están contribuyendo desde comienzos de mayo para facilitar el paso de aproximadamente 900 embarcaciones comerciales y el transporte de unos 450 millones de barriles de crudo.

La declaración se hace en un momento de creciente tensión entre Washington y Teherán, mientras Estados Unidos mantiene sus operaciones militares contra objetivos iraníes y la región enfrenta el riesgo de una ampliación del conflicto.