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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Deicy Jiménez

Revelan nuevo video de Deicy Jiménez y Gustavo Petro: el expresidente respondió en sus redes sociales

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro | Foto: EFE
En el material, que correspondería a una grabación de pantalla del teléfono celular de Jiménez, se observa a Petro mientras sostiene la comunicación con la mujer.

Un nuevo video relacionado con el expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez salió a la luz este lunes 9 de noviembre, en medio de la polémica por las denuncias que hizo la mujer sobre un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos durante su paso por el Congreso y el Gobierno.

La grabación fue divulgada por la periodista Darcy Quinn y muestra una videollamada entre ambos, acompañada de una conversación escrita a través de una cuenta de Facebook que aparece con el nombre de 'Andrés Maldonado Beltrán'.

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En el material, que correspondería a una grabación de pantalla del teléfono celular de Jiménez, se observa al entonces senador mientras sostiene la comunicación con la mujer. Paralelamente, desde el perfil mencionado aparecen varios mensajes de carácter personal, entre ellos: “Estás linda” y “Te voy a poner a hacer las cosas que haces”.

En otro momento de la conversación, Jiménez se niega a una solicitud y responde: “No lo voy a hacer. Me da pena”. Ante esto, el usuario le pregunta: “¿Por qué a otros sí y a mí no?”. Posteriormente, el intercambio continúa con comentarios afectuosos y, después de finalizar la videollamada, aparece otro mensaje: “Chévere. Me hacía falta verte”.

De acuerdo con Darcy Quinn, el material estaría en poder de la Fiscalía General de la Nación y haría parte de las evidencias relacionadas con las comunicaciones entre Petro y Jiménez.

La publicación también puso nuevamente sobre la mesa los señalamientos acerca del supuesto uso de perfiles falsos por parte del exmandatario para establecer contacto con mujeres.

¿Qué respondió Gustavo Petro tras la publicación del nuevo video?

El expresidente reaccionó a través de su cuenta de X, donde cuestionó la difusión de las grabaciones y puso en duda la fecha de los registros audiovisuales.

“Ahora los besos se criminalizan, pero son fundamentales, nunca hay que dejar de darlos, siempre que se den a quien se lo merece y que los acepte, o se den a todo el mundo en general, besos a la humanidad y a la vida”, escribió.

Posteriormente, Petro criticó la antigüedad de los videos: “Algún verdadero periodista debería preguntar, de acuerdo a lo que observa: y ¿esos vídeos sin voz de qué año son?”.

Además, dijo que conocer la fecha de las grabaciones podría cambiar la interpretación que se ha hecho. “Creo que solo la fecha desplomaría toda una narrativa mentirosa de la prensa que ya lleva dos semanas, y hasta todo un proceso judicial”, agregó. Finalmente, cerró su publicación con la pregunta: “¿Hasta cuándo aguantaré?”.

¿Qué denunció Deicy Jiménez contra Petro?

La controversia comenzó a tomar fuerza el pasado 25 de octubre, cuando Deicy Jiménez concedió una entrevista a la revista Semana, en la que aseguró que durante el Gobierno de Petro habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres que, según su versión, recibían beneficios y oportunidades laborales a cambio de acompañar al entonces mandatario a reuniones y encuentros personales, además de mantener relaciones íntimas con él.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, afirmó Jiménez.

Incluso, cuando se le preguntó directamente si había mantenido relaciones sexuales con Petro a cambio de contratos, respondió: “Sí, claro. Y pues no quise volver a ceder en eso, pero sé que las demás mujeres sí aceptaron todo”.

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La mujer también aseguró que conoció al entonces senador en 2019 y que posteriormente habría recibido oportunidades laborales en distintas entidades estatales. Entre los lugares mencionados están el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.

Las declaraciones dieron lugar a actuaciones de las autoridades para establecer si existieron irregularidades en la contratación pública y posibles abusos de poder. La Fiscalía y la Procuraduría han conocido actuaciones relacionadas con las denuncias.

Cabe recordar que Petro ha rechazado los señalamientos sobre un supuesto intercambio de contratos por favores sexuales. Tras la publicación de un primer video por parte de Jiménez, el exmandatario aseguró que nunca utilizó contratos estatales para obtener favores y sostuvo que las mujeres que trabajaron durante su administración llegaron por sus capacidades y esfuerzos.

Por ahora, la autenticidad, la fecha y el contexto de las nuevas grabaciones deberán ser establecidos por las autoridades.

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