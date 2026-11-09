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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Irán - EEUU
Programa: La Tarde

“Admisión de que el país está en bancarrota”: analista tras anuncio desde Irán sobre conflicto con EEUU

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El programa La Tarde de NTN24 analizó junto a Luis Fleischman, experto en relaciones internacionales y conflicto en Medio Oriente, las recientes declaraciones del presidente del régimen de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, quien anunció que el líder supremo iraní, Moctába Jamenei, habría ordenado poner fin al conflicto con Estados Unidos. Un anuncio que se da mientras la Guerra Revolucionaria continúa con los inminentes ataques en el estrecho de Ormuz.

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