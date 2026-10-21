Senado de Perú aprueba facultades para que Keiko Fujimori pueda actuar contra el crimen organizado sin pasar por el Congreso

El Senado de Perú aprobó este miércoles un proyecto de ley que permitirá a la presidente Keiko Fujimori legislar contra el crimen organizado sin pasar por el Congreso.

Con 34 millones de habitantes, Perú atraviesa por su peor crisis de seguridad desde el fin del conflicto armado interno (1980-2000) con un aumento explosivo de los homicidios y las extorsiones.

Fujimori quedó facultada para expedir normas sobre control migratorio, uso de armas y para reformar el sistema penitenciario. Según las autoridades las cárceles están sobrepobladas y desde ellas se dirigen acciones criminales.

El proyecto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, pero el Senado incorporó nuevas atribuciones que generaron el rechazo de la oposición.

Entre las facultades adicionales, la presidente podrá autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate a las bandas criminales cuando la policía esté en riesgo de ser sobrepasada.

También podrá crear un registro de las organizaciones criminales que adopten prácticas "utilizadas por el terrorismo o análogas", a las que podrá investigar con "técnicas especiales", perseguir su patrimonio y juzgarlas, según el texto aprobado.

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"El pleno del Senado aprobó la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y del fenómeno El Niño por un plazo de 90 días", indicó el parlamento en X.

La oposición teme que las Fuerzas Armadas puedan incurrir en eventuales abusos cuando se sumen a la policía en el control del orden público.

El Congreso también dio poderes a Fujimori para hacer frente al fenómeno climático El Niño, que eleva la temperatura del océano Pacífico y altera los patrones de vientos y precipitaciones en el planeta.

El evento podría ser el más intenso jamás registrado, según científicos.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que asumió el poder en julio, prometió durante la campaña electoral que enfrentaría a la delincuencia con puño de hierro, como su fallecido padre, condenado por violaciones de derechos humanos.