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Jueves, 15 de octubre de 2026
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Contundente golpe al Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ en el Valle del Cauca: capturado segundo cabecilla y explosivista de la organización

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura de alias ‘Majiño’ - Foto: Policía de Colombia
Captura de alias ‘Majiño’ - Foto: Policía de Colombia
Nueve presuntos integrantes de esta estructura armada también fueron capturados en zona rural de Bugalagrande.

Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las Fuerzas Militares dejó nueve personas capturadas en zona rural de Bugalagrande, en el centro del Valle del Cauca. Entre los detenidos se encuentra alias ‘Majiño’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y explosivista del Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, una estructura disidente de las antiguas FARC.

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Según la información divulgada por la Policía, los capturados son señalados de pertenecer a una organización relacionada con homicidios, secuestros, extorsiones y reclutamiento ilícito de menores. Las detenciones hacen parte de las acciones de la Fuerza Pública contra las estructuras armadas ilegales que mantienen presencia en distintas zonas del departamento.

Alias ‘Majiño’ es señalado de desempeñar funciones de mando dentro de una comisión de esta organización en el Valle del Cauca. Según el reporte oficial, también figuraba en el cartel de los más buscados del departamento de Nariño y era requerido por las autoridades por el delito de concierto para delinquir. Sin embargo, su responsabilidad en los hechos investigados deberá establecerse ante la justicia.

Asimismo, durante el procedimiento fueron incautados 12 teléfonos celulares, un computador portátil, nueve contenedores con pólvora negra y una granada de mortero artesanal modificada para su posible lanzamiento mediante un dron. Estos elementos quedaron como parte del material de interés para las investigaciones, que buscan establecer su procedencia y posible utilización en actividades criminales.

La incautación del artefacto adaptado para drones cobra relevancia en medio de la preocupación de las autoridades por el empleo de dispositivos aéreos no tripulados para transportar explosivos en operaciones de grupos armados ilegales. No obstante, la información divulgada sobre este operativo no establece que el artefacto incautado haya sido utilizado previamente en un ataque específico.

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El operativo se produce en un contexto de alertas por la situación de seguridad en el centro del Valle del Cauca. La Defensoría del Pueblo advirtió, en su Alerta Temprana de Inminencia 025 de 2024, sobre el riesgo de una confrontación entre el Frente 57 ‘Yair Bermúdez’ y el Frente Adán Izquierdo en municipios como Bugalagrande, Andalucía, Sevilla, Caicedonia y Tuluá.

La Policía Nacional ha reportado previamente operaciones contra integrantes de esta estructura en la región, incluidos procedimientos por su presunta participación en actividades extorsivas y por el manejo de armamento y explosivos. Estos antecedentes evidencian que el Frente 57 ha sido objeto de acciones sostenidas de las autoridades en el Valle del Cauca.

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