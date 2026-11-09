Ronroneos entre sirenas: un café de Ucrania donde gatos y humanos esquivan la guerra

En medio de la permanente tensión que enfrentan los ciudadanos de Zaporiyia, Ucrania, un café de gatos pasó a ser un oasis de paz. Este espacio no sólo alberga a felinos rescatados de la propia ciudad, de territorios ocupados y de zonas directamente afectadas por los combates, sino que también es ahora un santuario de consuelo para los residentes que intentan sobrevivir la cotidianidad en medio del trauma de la guerra.

Para jóvenes como Valeria Babich, de 18 años, el «MeowCafé» es un refugio indispensable. Ella y sus amigos suelen acudir al local para buscar refugio emocional tras los ataques nocturnos.

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Las travesuras y el cariño de los felinos les aporta la calma necesaria mientras la ciudad sigue bajo el asedio de drones, misiles y bombas enviadas por Rusia.

Los responsables del local aseguran que, tras las detonaciones más fuertes, los propios gatos sufren de estrés y necesitan sentirse seguros. Por eso, el personal llega de inmediato al establecimiento cada vez que se registran explosiones en las cercanías.

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Además, cuentan con un sistema de cámaras de seguridad que les permite supervisar a los felinos de forma remota las 24 horas, evaluando al instante si ellos han tenido un gran susto o si el lugar enfrentó algún daño.