Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela

El senador de Estados Unidos, Rick Scott, aseguró que ha conversado con la administración del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de que la líder democrática venezolana María Corina Machado regrese a Venezuela.

En una entrevista, Scott afirmó que Machado debería poder regresar al país para continuar desde allí su actividad política y organizar su campaña en favor de la democracia.

“Para mí es importante el regreso de MCM a Venezuela. Ella debe estar en Venezuela, no en Panamá. Debe tener la oportunidad de regresar y vivir allí para organizar su campaña por la democracia”, aseguró.

Consultado sobre si Estados Unidos debería garantizar el regreso de Machado, Scott respondió que espera que así sea y reveló que el tema ha sido conversado con funcionarios de la administración Trump.

“Espero que sí. Es importante para EE. UU. Es importante para la democracia. He hablado con la administración Trump sobre la importancia de que María Corina Machado tenga la oportunidad de regresar a Venezuela. Me dijeron que creen que María Corina tiene oportunidad de regresar pero que ellos no pueden garantizar su seguridad, aunque como ciudadana venezolana ella tiene el derecho de regresar”, puntualizó.

Scott también se refirió a la situación política venezolana y cuestionó duramente a la actual cabeza del régimen, Delcy Rodríguez.

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“Delcy Rodríguez es jefe de los carteles de droga, amiga de Maduro y enemiga de Estados Unidos y de María Corina Machado”, aseguró.

Sobre los presos políticos, Scott reclamó su liberación y pidió que el proceso político venezolano avance hacia nuevas elecciones. “Todos los presos políticos deben estar libres, sin presión ni intimidación”.

“Hay que poner pronto una fecha de elección para elegir un nuevo presidente y Congreso, Las muertes en custodia son terribles, Delcy es una muy mala persona. Las familias están en una situación terrible. Mi corazón está con esas familias”, agregó.

Además, calificó de “terrible” la visita de Rodríguez y cuestionó su legitimidad política. “No fue una gran idea porque no es legítima ni es presidente, solo es jefe de los carteles de droga, su discurso fue terrible”.

Finalmente, al referirse a los comentarios del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sobre el progreso en Venezuela, Scott dijo que espera que ese avance esté relacionado con la democratización del país.

“Espero que el progreso sea en la lucha por la democracia, no ha habido elecciones, no hay fecha, hay presos políticos que están en prisión, hay intimidación y hay represión. Para mí la situación es terrible. Agradezco a Trump la operación contra Maduro, pero es importante que haya progresos en democracia, que no haya presos políticos”.