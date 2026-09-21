"Delcy manifestó que había corrupción en el sistema judicial": subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch
Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, habló en El Informativo USA de NTN24 respecto a la visita de un equipo de directores e investigadores de la mencionada ONG internacional a Venezuela 18 años después.
Al ser consultado sobre si la represión sigue en Venezuela, Pappier sostuvo en el canal de las Américas: "Tuvimos una reunión con familiares de más de 100 presos políticos y la verdad es que las historias que nos cuentan y que vamos a documentar son desgarradoras".
Luego, mencionó: "Todavía hay 344 presos políticos tras las cárceles y lo que hace falta son reformas institucionales para pasar de esta pausa parcial, limitada, a un punto final a la represión en Venezuela".
A su vez, el entrevistado se refirió a la reunión entre HRW y Delcy Rodríguez en Caracas, la cual tuvo como finalidad abordar las garantías fundamentales en Venezuela.
"En cuanto a la reunión con Delcy Rodríguez, le planteamos temas con una claridad meridiana: la liberación de presos políticos, el cierre de El Rodeo 1, avanzar en reformas de las fuerzas de seguridad, reformar la 'ley antiterrorismo' con la que se ha perseguido a críticos (del régimen) en el país", acotó.
Posteriormente, afirmó: "Ella tomó nota de nuestras recomendaciones, de nuestras solicitudes. En algunas se comprometió a revisar los temas. Si no hay avance, lo diremos públicamente (...) Manifestó (Delcy) que había corrupción en el sistema judicial".
Los presos políticos son personas arrestadas y encarceladas arbitrariamente por motivos políticos. No solo incluyen a dirigentes opositores, sino también a estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos.
Suelen ser detenidos sin el debido proceso, sin pruebas justificadas y bajo condiciones denunciadas como violaciones a los derechos humanos.
Es de recordar que la cifra de presos políticos fluctúa de manera continua debido a la dinámica de nuevas detenciones, traslados y liberaciones parciales en el país.