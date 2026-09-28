“Responsabilizo, también a la administración Trump, por la muerte de la prisionera política Eliener Sánchez”: activista venezolano

Villcar Fernández, activista de derechos humanos en exilio, conversó con el programa La Noche de NTN24 sobre la falta de acción y atención a los presos políticos en Venezuela por parte del régimen de Delcy Rodríguez, bajo el cual perdió la vida Eleiner Sánchez, y la falta de acción de EEUU frente a este tipo de situaciones.