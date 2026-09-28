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Lunes, 28 de septiembre de 2026
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Presos políticos en Venezuela
Programa: La Noche

“Responsabilizo, también a la administración Trump, por la muerte de la prisionera política Eliener Sánchez”: activista venezolano

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Villcar Fernández, activista de derechos humanos en exilio, conversó con el programa La Noche de NTN24 sobre la falta de acción y atención a los presos políticos en Venezuela por parte del régimen de Delcy Rodríguez, bajo el cual perdió la vida Eleiner Sánchez, y la falta de acción de EEUU frente a este tipo de situaciones.

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