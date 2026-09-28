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Gustavo Petro
Programa: La Tarde

“Para mi Gustavo Petro es un antisemita profesional”: internacionalista experto en el Medio Oriente

septiembre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Gabriel Ben – Tasgal, periodista especialista en el Medio Oriente y en terrorismo islámico, estuvo en La Tarde de NTN24 hablando de los 3 años del ataque de Hamas desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel y aseveró que hubo un cambio geopolítico importante, pero también aumento en el antisemitismo y señaló al expresidente de Colombia Gustavo Petro. “Existen tres tipos de antisemitas, los antisemitas profesionales, te puedo decir sinceramente, para mi Gustavo Petro es un antisemita profesional, tienes a los antisemitas circunstanciales que aprovechan la causa de la guerra en la franja de Gaza para distraer a la población ante sus malas políticas como Pedro Sánchez, y tenemos el antisemita borrego que solo repite los que dicen otros”, indicó el experto.

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