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Viernes, 11 de septiembre de 2026
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James Rodríguez

James Rodríguez ofrece sus primeras declaraciones tras ser fichado por el Atlético Nacional: "Espero verlos pronto en el estadio"

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto: AFP
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia - Foto: AFP
Atlético Nacional hizo oficial su contratación durante la noche del jueves 10 de septiembre de 2026.

James Rodríguez ya comenzó a vivir su nueva etapa como jugador de Atlético Nacional. Luego de que el club antioqueño hiciera oficial su contratación durante la noche del jueves 10 de septiembre de 2026, el volante colombiano apareció en un video dirigido a los hinchas, en el que expresó su felicidad por llegar al equipo y anticipó su esperado encuentro con la afición en el Atanasio Girardot.

“Hola, hinchada del verde. Estoy feliz. Espero verlos pronto en el estadio. Vamos a llenar el Atanasio siempre. Abónense, ya tengo ganas de estar con ustedes y celebrar juntos”, manifestó James en el mensaje difundido tras su presentación.

El anuncio puso fin a varias horas de rumores y expectativa en torno al futuro del mediocampista, quien, a sus 35 años, protagoniza uno de los fichajes más importantes del fútbol colombiano en los últimos años.

Atlético Nacional confirmó la llegada del capitán de la Selección Colombia con un contundente mensaje en sus redes sociales: “James Rodríguez es Atlético Nacional. El más grande al más grande”. El club, sin embargo, no entregó detalles sobre las condiciones ni la duración del contrato.

En el video de presentación, de aproximadamente un minuto, James aparece luciendo los colores del conjunto antioqueño mientras se repasan algunos de los momentos más destacados de su carrera con la Selección Colombia.

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El regreso al fútbol colombiano representa un nuevo capítulo para el talentoso zurdo, cuya trayectoria reciente estuvo marcada por lesiones, cambios constantes de equipo y diferencias con algunos de sus entrenadores. James se encontraba sin club desde julio, cuando terminó su vínculo con Minnesota United, equipo de la MLS que se convirtió en su octavo club en apenas seis años.

Su última etapa en Estados Unidos llegó después de su participación en el Mundial de 2026, torneo en el que Colombia quedó eliminada frente a Suiza en los octavos de final tras una definición por penales. Las dificultades físicas que ha afrontado en los últimos años también han generado dudas sobre su continuidad con la Selección, con la que suma 131 partidos y 31 goles.

Ahora, James regresa al país donde comenzó su carrera profesional. El mediocampista debutó con Envigado entre 2006 y 2007, antes de marcharse a Argentina para jugar con Banfield. Posteriormente dio el salto al fútbol europeo, donde brilló con el Porto, el Mónaco, el Real Madrid y el Bayern Múnich, aunque con el paso de los años su carrera tomó un rumbo más itinerante.

Con su llegada a Atlético Nacional, James Rodríguez afronta uno de los desafíos más esperados de su carrera: volver a ser protagonista en el fútbol colombiano y hacerlo con el club más laureado del país.

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