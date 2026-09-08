¿Por qué Carlos Alcaraz podría convertirse en la pesadilla de Estados Unidos en el US Open?

El tenista español Carlos Alcaraz podría ser el principal obstáculo para las aspiraciones de Estados Unidos en el US Open. El ibérico va a enfrentar este martes a Ben Shelton en los cuartos de final y, si consigue avanzar, se podría medir en semifinales con otro norteamericano: Frances Tiafoe o Alex Michelsen.

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El escenario es sobre todo atractivo para el público de Nueva York, porque tres de los ocho tenistas que siguen con vida en el cuadro masculino son del país anfitrión.

Shelton, Tiafoe y Michelsen comparten la mitad del cuadro con el vigente campeón, que tiene la posibilidad de superar a tres de las principales esperanzas locales para llegar de nuevo a la final.

El primer desafío será Shelton, octavo cabeza de serie y uno de los favoritos de la afición de los Estados Unidos.

El enfrentamiento tiene también un antecedente que favorece al español: Alcaraz ganó los tres partidos anteriores entre ambos, incluyendo el juego que disputaron en el Roland Garros 2025. La organización del US Open resalta que Shelton quiere ser el primer tenista proveniente de los Estados Unidos capaz de derrotarlo en un Grand Slam.

El ambiente en el estadio Arthur Ashe igualmente será un factor a tener en cuenta. Alcaraz sabe que su rival va a tener detrás a miles de aficionados y reconoció que sabe que puede encontrarse con un público volcado con el tenista norteamericano.

Si llegase a pasar esta fase, el español se medirá con Tiafoe o Michelsen. Ambos protagonizarán otro duelo enteramente de Estados Unidos por un lugar en las semifinales, lo que hace que al menos uno de ellos va a llegar si o si a esa instancia.

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Tiafoe, número 11 del mundo, ya sabe muy bien lo que significa enfrentarse a Alcaraz en Nueva York.

El norteamericano perdió frente a él en las semifinales del US Open 2022, uno de los partidos más exigentes que jugó hasta este momento el español en el torneo. Ahora bien, con 28 años y tras alcanzar la final de Cincinnati, querrá aprovechar de nuevo la energía del público local.

Michelsen es una historia distinta. Con 22 años y ubicado en el puesto 46 del mundo, llegó por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam sin perder un set en el camino. Su duelo frente a Tiafoe va a ser, por tanto, una oportunidad única para seguir sorprendiendo en Nueva York.

La situación representa igualmente una recuperación del tenis de Estados Unidos en el torneo. Seis jugadores locales, tres hombres y tres mujeres llegaron los cuartos de final, la cifra más alta para el país desde el año 2002. En el cuadro masculino, no obstante, el camino tiene algo especial: para que alguno de los anfitriones pueda jugar la final, primero va a tener que sobrevivir al obstáculo que significa Alcaraz.

El español llega tras ganarle con autoridad a Tommy Paul en octavos y sostiene una racha de 13 victorias ante tenistas de Estados Unidos en cuadros masculinos de Grand Slam.