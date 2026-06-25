Ron DeSantis anunció que el polémico centro de detención para migrantes indocumentados ‘Alligator Alcatraz’ fue cerrado porque ya "cumplió su función"

Este jueves el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que el polémico centro de detención de inmigrantes 'Alligator Alcatraz' cerró sus puertas.

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Tras menos de un año de la inauguración y apertura del temido centro de detenciones que fue símbolo de la campaña electoral de Donald Trump sus puertas oficialmente cerraran pues "ya cumplió" su propósito.

El mandatario local afirmó que "Alligator Alcatraz cumplió la función para la que fue diseñado", ya que permitió que Estados Unidos expulsara a "muchísimas personas peligrosas".

Construido por las autoridades de Florida en una pista de aterrizaje prácticamente en desuso en medio de los humedales, el centro comenzó a funcionar en julio de 2025 para ayudar a la Administración Trump a cumplir con su plan de expulsiones masivas de migrantes.

Cabe mencionar que Alligator Alcatraz fue tan importante que hasta el presidente Donald Trump lo visitó para reforzar su política migratoria. En ese entonces generó polémica al decir que iba a enseñar a los reclusos del lugar a escapar de los caimanes.

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Su ubicación geográfica y una referencia a la clausurada prisión de Alcatraz, situada en una isla de la bahía de San Francisco, le valieron su apodo.

Las autoridades indicaron que los últimos detenidos habían sido trasladados a otros centros o fueron deportados.

Según medios norteamericanos, las autoridades ordenaron a los contratistas encargados de gestionar las instalaciones iniciar el desmantelamiento total de este centro, considerado por Trump y DeSantis como un modelo para otros estados.

Los defensores del medio ambiente y la tribu local Miccosukee se opusieron al proyecto, alegando que las obras dañaban el frágil ecosistema de los Everglades y amenazaba la supervivencia de especies protegidas.

El costo del centro se convirtió en otro punto conflictivo, ya que se estima que superó los 1.000 millones de dólares.