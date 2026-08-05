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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Visa

Ciudadanos de 50 países deberán pagar fianza de hasta 20.000 dólares para pedir visa de EE. UU.: tres de América Latina figuran en la lista

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia de visas (Canva)
Foto de referencia de visas (Canva)
La medida hace parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para frenar la migración irregular.

Solicitar una visa para Estados Unidos será ahora más costoso para los ciudadanos de 50 países, en su mayoría africanos.

El Departamento de Estado decidió convertir en permanente un programa que exige el pago de una fianza de hasta 20.000 dólares como parte del proceso para obtener el visado.

Esta medida hace parte de la estrategia del gobierno de Donald Trump para frenar la migración irregular. Según la administración, los resultados obtenidos durante el programa piloto demostraron su efectividad, por lo que se optó por mantenerlo de forma definitiva.

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A partir de ahora, los ciudadanos de los países incluidos deberán consignar una fianza antes de acceder a la entrevista necesaria para solicitar visas de turismo (B2) o negocios (B1). Si la solicitud es rechazada, el dinero será reembolsado. En caso de que la visa sea aprobada, el depósito también será devuelto siempre que el viajero respete las condiciones del permiso y salga de Estados Unidos dentro del plazo autorizado.

De acuerdo con el Departamento de Estado, la iniciativa ha mostrado resultados positivos. La entidad señala que, en 2024, cerca de 45.500 ciudadanos de los 50 países beneficiarios permanecieron en territorio estadounidense más allá del tiempo permitido por sus visas. No obstante, durante los primeros diez meses de funcionamiento del programa piloto, esa cifra se redujo a menos de 50 casos, según datos oficiales.

Las proyecciones iniciales estimaban que unas 2.000 personas tendrían que pagar la fianza durante el primer año de implementación. Sin embargo, el número final fue cercano a los 20.000 solicitantes. Casi la mitad desistió del trámite debido al alto costo del depósito, lo que provocó una reducción del 83 % en la expedición de visas de turismo y negocios para los ciudadanos de los países incluidos en el programa.

Pese a los resultados que destaca el gobierno estadounidense, la decisión ha sido cuestionada por sectores opositores, que consideran que la medida impone una carga económica desproporcionada sobre ciudadanos de países con menores ingresos. Sus críticos sostienen que el requisito podría dificultar la reunificación familiar y limitar el acceso a oportunidades académicas, laborales y de intercambio en Estados Unidos.

Esta es la lista de países

  1. Algeria
  2. Angola
  3. Venezuela
  4. Antigua and Barbuda
  5. Bangladesh
  6. Benin
  7. Bhutan
  8. Botswana
  9. Burundi
  10. Cabo Verde
  11. Cambodia
  12. Central African Republic
  13. Cote D’Ivoire
  14. Cuba
  15. Djibouti
  16. Dominica
  17. Ethiopia
  18. Fiji
  19. Gabon
  20. The Gambia
  21. Georgia
  22. Grenada
  23. Guinea
  24. Guinea-Bissau
  25. Kyrgyz Republic
  26. Lesotho
  27. Malawi
  28. Mauritania
  29. Mauritius
  30. Mongolia
  31. Mozambique
  32. Namibia
  33. Nepal
  34. Nicaragua
  35. Nigeria
  36. Papua New Guinea
  37. Sao Tome and Principe
  38. Senegal
  39. Seychelles
  40. Tajikistan
  41. Tanzania
  42. Togo
  43. Tonga
  44. Tunisia
  45. Turkmenistan
  46. Tuvalu
  47. Uganda
  48. Vanuatu
  49. Zambia
  50. Zimbabwe

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