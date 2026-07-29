Graban decenas de autobuses Yutong abandonados en Venezuela: "Esas son las supuestas bondades del socialismo"

En redes sociales se dio a conocer un video de decenas de autobuses Yutong abandonados en Venezuela.

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En plataformas digitales como Facebook, X, Threads e Instagram, varias personas comentaron dicha situación.

"Estas son las bondades del socialismo. Es como que en una primera fase buscan convencer de que los proyectos van a funcionar, y al final todo abandonado", dijo un usuario en Threads.

"Una muestra de la dictadura de mi país. Aquí se ve cómo unas unidades chinas fueron totalmente olvidadas", acotó otro navegador de internet, esta vez en X.

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"Si solo un hombre se robó 25,000 millones de dólares de PDVSA (Tareck El Aissami), ya nada me sorprende", añadió una usuaria en Facebook.

Las voces críticas al régimen dicen que el abandono masivo de estos vehículos de pasajeros en distintas regiones de Venezuela refleja el deterioro y la falta de sostenibilidad de los millonarios convenios de transporte firmados con China.

Diversos ciudadanos y conductores han documentado en videos estos "cementerios de unidades", evidenciando que gran parte de la flota oficial quedó inoperativa con el paso de los años.

La escasez de repuestos, la ausencia de mantenimiento preventivo y presuntos casos de corrupción han convertido la inversión estatal en un símbolo de la crisis de movilidad que afecta a los usuarios.