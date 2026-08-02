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Domingo, 02 de agosto de 2026
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Beto Coral

Según Gustavo Petro, Beto Coral le advirtió sobre acciones en su contra: “Van a ir por usted, salga del país antes del 6 de agosto”

agosto 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Petro - EFE
Petro - EFE
Asimismo, según el presidente, Coral indicó que gracias a su gestión pudo salir rápidamente de los Estados Unidos.

El presidente saliente, Gustavo Petro, publicó este domingo en su cuenta de X un mensaje de Beto Coral, en el que este le expresa su agradecimiento por el apoyo recibido durante un proceso judicial en Estados Unidos y le advierte sobre un presunto riesgo para su seguridad.

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Señor presidente, estoy convencido de que van a ir por usted. En la audiencia de fianza de mi caso, un abogado del Departamento de Estado afirmó que yo era un agente de su Gobierno. Durante esa audiencia lo mencionó a usted en siete ocasiones, presentándolo como un enemigo de los Estados Unidos y vinculándolo con supuestas actividades de espionaje u otras acusaciones que, según ellos, se han venido construyendo”, destacó en la publicación.

Asimismo, Coral agregó que las autoridades estadounidenses no pudieron presentar una acusación formal en su contra.

No pudieron presentar una acusación formal (indictment) en mi contra porque, gracias a su gestión, pude salir rápidamente de los Estados Unidos”, agregó.

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Del mismo modo, en el mensaje Coral aseguró estar convencido de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tendría acciones en su contra.

Estoy completamente seguro de que este señor mafioso De La Espriella facilitará todos los mecanismos, judiciales y no judiciales, para intentar someter su libertad, su dignidad e incluso poner en riesgo su vida”, expresó el texto difundido por Petro.

Finalmente, Coral recomendó al mandatario abandonar el país antes del 6 de agosto con el objetivo de preservar su vida y su dignidad.

Por favor, no sea un héroe. Le pido que salga del país antes del 6 de agosto. Lo necesitamos con vida y con dignidad para recuperar el país”, señaló la publicación en X.

Cabe resaltar que Gustavo Petro será el dirigente del país hasta el 7 de agosto, día en que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tomará posesión en una ceremonia programada para realizarse en la ciudad de Cali.

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