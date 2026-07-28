"No puedo tener confianza en un proceso que se está haciendo con Jorge Rodríguez": opositor venezolano Andrés Velásquez sobre diálogo entre AN 2015 y el régimen

La Asamblea Nacional elegida en 2015 y el actual Parlamento controlado por la dictadura venezolana iniciarán una agenda de trabajo conjunta a partir del 1 de agosto de 2026.

El propósito de este acercamiento formal es "trazar una hoja de ruta para la reinstitucionalización democrática, el fortalecimiento institucional, la modernización del sistema electoral y el restablecimiento de garantías políticas en Venezuela".

Ante varios periodistas en una manifestación organizada por el partido político de María Corina Machado, Vente Venezuela, el opositor venezolano Andrés Velásquez se refirió a dicho asunto.

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"No puedo tener confianza en un proceso que se está haciendo con Jorge Rodríguez", dijo Velásquez.

A su vez, cuestionó que el régimen pueda utilizar el proceso para "ganar tiempo" e hizo un llamado a los venezolanos a "estar alerta".

"No nos podemos confiar de unos tipos que han pisoteado la Constitución y lo que hoy quieren es ganar tiempo", agregó Velásquez.

Las conversaciones están lideradas por Dinorah Figuera, en representación de la Asamblea Nacional de 2015 (instancia respaldada por Estados Unidos), y Jorge Rodríguez, ilegítimo presidente del Poder Legislativo del régimen.

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Algunos secotres políticos del país señalan que la iniciativa se enmarca en un llamado a la "unidad nacional".

Esto, tras la reciente emergencia generada por los devsatadores terremotos registrados el 24 de junio.