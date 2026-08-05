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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Ministro de Defensa de Colombia

"Las autoridades electorales se pronunciaron y dijeron que el presidente electo es De la Espriella": mindefensa saliente, Pedro Sánchez, a NTN24

agosto 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Las declaraciones de Sánchez contrastan con las de su jefe, el presidente Gustavo Petro, quien volvió a hablar recientemente de un supuesto fraude electoral.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa del gobierno saliente del presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo en entrevista con La Mañana de NTN24 que "las autoridades electorales se pronunciaron y dijeron que el presidente electo es (Abelardo) de la Espriella".

"Yo no soy el que reconozco, yo reconozco es la constitución y la ley y las autoridades electorales se pronunciaron y dijeron 'el presidente legítimo elegido por los colombianos es el presidente —o el candidato en su momento— De la Espriella'", dijo Sánchez.

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Sánchez, cabe resaltar, recalcó en días anteriores lo anunciado por las autoridades electorales en uno de sus pronunciamientos y recordó cómo después se lo transmitió directamente al presidente Petro.

"Ese día que dije eso me encontré al señor presidente en la Casa de Nariño. 'Señor presidente, hicimos una ceremonia, condecoramos y ascendimos a unas personas heridas en combate y que, en este Gobierno, se les dio más oportunidades para ascender'. Y también dije claramente: 'Ya las autoridades se pronunciaron y el presidente de los colombianos, hasta el día de la transmisión de mando, es el presidente actual y después de ello es el presidente electo", contó.

A la pregunta acerca de si el vigente mandatario le había reclamado por su mensaje, Sánchez respondió: "No, para nada".

Las declaraciones de Sánchez se conocen después de que su jefe Petro volviera a hablar de un supuesto fraude electoral. El mandatario se refirió al presidente electo como "Abelardo el breve", dando a entender que no terminaría su periodo presidencial.

Sobre su derrotado candidato, Petro, además, volvió a lanzar la afirmación relacionada con que Iván Cepeda es el verdadero presidente, pese a que las autoridades electorales y la mayoría de los sectores del país ya reconocen a Abelardo de la Espriella como el jefe de Estado electo.

A propósito de la posesión presidencial que tendrá lugar este viernes siete de agosto en Cali, Sánchez afirmó que "el terrorismo allá no va a ocurrir", y se refirió a las medidas de seguridad que se han tomado.

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"En Cali se identificaron los riesgos y están todas las capacidades para mitigarlos (…) No significa que subestimemos las amenazas", indicó Sánchez.

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