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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Papa León XIV

Santa Sede confirma la primera gira sudamericana del papa XIV con visitas oficiales a varios países

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa Leo XIV-Foto: EFE
Papa Leo XIV-Foto: EFE
El sumo pontífice realizará un periplo pastoral entre el 6 y el 16 de noviembre, incluyendo reuniones con los mandatarios.

La Santa Sede oficializó este lunes el programa correspondiente a la primera gira apostólica del papa León XIV por América del Sur, periplo que se desarrollará entre el 6 y el 16 de noviembre abarcando compromisos institucionales, vigilias juveniles y liturgias multitudinarias en Uruguay, Argentina y Perú.

La travesía pontificia comenzará en Montevideo, marcando el retorno de un obispo de Roma a Uruguay tras 38 años.

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Posteriormente, el pontífice se trasladará a la República Argentina país que no registraba una visita papal desde el viaje de Juan Pablo II en 1987, para finalizar la gira en territorio peruano, nación donde Robert Prevost residió durante casi dos décadas desarrollando su labor pastoral como misionero agustino y obispo de la diócesis de Chiclayo.

“Es un programa diseñado para renovar la fe y promover la unidad; un llamado a abrir el corazón para construir la fraternidad en la región”, indicaron voceros de la Oficina de Prensa del Vaticano tras la publicación del cronograma.

 

Detalle del itinerario diplomático y pastoral

 

  1. Uruguay (6 al 8 de noviembre): Tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Carrasco, León XIV sostendrá un encuentro de Estado con el presidente Yamandú Orsi en el Edificio José Artigas. La agenda en el país vecino incluye una misa en Paysandú, encuentros con el sector educativo en la Universidad Católica y una vigilia en el Estadio Centenario de Montevideo.
  2. ​Argentina (8 al 11 de noviembre): El pontífice desembarcará en Buenos Aires para reunirse con el mandatario Javier Milei en la Casa Rosada. La etapa argentina comprenderá visitas al Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, un recorrido por el Complejo Penitenciario Federal, actividades en Córdoba y una eucaristía de cierre en el Santuario de Luján que prevé convocar a más de un millón de personas.
  3. ​Perú (12 al 16 de noviembre): La tercera fase del viaje iniciará con una recepción oficial a cargo de la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno. El papa oficiará cuatro misas multitudinarias en Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Pucallpa y la Base Aérea de Las Palmas en Lima, sosteniendo además diálogos con las comunidades originarias en el Malecón Puerto Callao de la Amazonía.

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El anuncio de la primera gira del papa León XIV por el cono sur genera altas expectativas geopolíticas y religiosas en América Latina. Al coordinar audiencias bilaterales con los jefes de Estado de la región y priorizar el contacto con sectores marginales y comunidades indígenas, el Vaticano busca consolidar un espacio de neutralidad y diálogo multilateral

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