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Miércoles, 09 de septiembre de 2026
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Banderas del ELN, miles de municiones y un teléfono: el "material de guerra" que fue incautado por la Policía antes de que llegara al Catatumbo

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de policía colombiano (AFP)
Foto de policía colombiano (AFP)
El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.

Una operación conjunta de inteligencia desarrollada por la Policía Nacional y el Ejército de Colombia permitió desarticular una cadena logística del grupo terrorista ELN e incautar cerca de 5.000 cartuchos de munición destinados a la región del Catatumbo.

El procedimiento se ejecutó en Aguachica, departamento del Cesar, donde fue capturado en flagrancia alias 'Fabián', señalado como presunto integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN.

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La operación fue realizada por el GAULA de la Policía Nacional en coordinación con el GAULA Militar del Ejército colombiano.

Durante la interceptación, las autoridades detuvieron una camioneta en la que se transportaban 1.900 cartuchos calibre 5.50 y 3.050 cartuchos calibre 5.56. Además del material de guerra, los uniformados incautaron dos banderas alusivas al ELN y un teléfono celular que será objeto de análisis forense.

Según informó la Policía de Colombia a través de sus canales oficiales, las investigaciones preliminares determinaron que el material provenía del departamento de Cundinamarca y su destino final era la región del Catatumbo, zona de alta conflictividad ubicada en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

Las autoridades señalaron que este cargamento estaba destinado a "fortalecer las capacidades armadas de esta estructura criminal", en referencia al Frente Camilo Torres Restrepo, una de las estructuras del ELN que opera en la región nororiental del país.

La operación fue calificada por la institución policial como un golpe significativo a la cadena logística de esta organización guerrillera, impidiendo que el material llegara a su destino y pudiera ser utilizado en acciones armadas en el Catatumbo.

"Con esta acción se logró bloquear una de las cadenas logísticas del ELN, evitando que este material de guerra llegara a manos del Frente Camilo Torres Restrepo", señaló el comunicado oficial de la Policía Nacional, que destacó el trabajo de inteligencia previo que permitió anticipar el traslado del armamento.

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El capturado y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso penal correspondiente.

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