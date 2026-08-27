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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Sismo en Colombia

Dos temblores sacudieron el miércoles zona cercana a epicentro del terremoto en Colombia en un lapso de menos de tres minutos

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo en Colombia en Chocó el 27 de agosto. (SGC)
Sismo en Colombia en Chocó el 27 de agosto. (SGC)
El primero de ellos se presentó en la población de Sipí en Chocó y tuvo una magnitud de 3,2 con una profundidad de 40 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombia informó que dos temblores estremecieron, el martes, en menos de tres minutos al departamento del Chocó en donde se presentó el epicentro del terremoto del pasado 10 de agosto.

El primero de ellos se presentó en la población de Sipí en Chocó y tuvo una magnitud de 3,2 con una profundidad de 40 kilómetros. Este sismo se dio a las 8:58 de la noche.

El otro se presentó en la población de Istmina también en Chocó. Fue un temblor de magnitud 3,6 y se registró a las 9:01 de la noche.

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“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-08-26, 21:01 hora local Magnitud 3.6. Profundidad 40 km, Istmina - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? Repórtelo”, publicó el Servicio en sus redes sociales.

La entidad durante la jornada del martes reportó, luego del sismo de 5,1 que se presentó en Santander y se sintió en Bogotá, además otro temblor en el municipio de San José del Palmar, que fue epicentro del movimiento del 10 de agosto.

Se presentó sobre las 5:16 de la tarde y tuvo una magnitud de 3,0 con una profundidad de 94 kilómetros.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) actualizó este sábado algunas de las lamentables cifras que dejó el terremoto que se presentó el pasado lunes 10 de agosto en Colombia.

El terremoto en Colombia tuvo una magnitud de 7,4 y afectó, especialmente, a las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

El movimiento se registró en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó, y se presentó a una profundidad de 103 kilómetros, según datos del Servicio Geológico Colombiano.

“En la región del Pacífico de Colombia ocurren procesos de subducción, es decir, la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Sudamericana y en esa interacción se libera energía, produciendo los sismos”, explicó el Servicio.

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El organismo, además, indicó que, aunque el sismo no fue superficial fue ampliamente sentido por la magnitud.

La más reciente cifra sobre muertos en el terremoto del pasado 10 de agosto es de 331 personas.

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