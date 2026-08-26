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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Iglesia Católica

El papa León XIV designa a Juan de Dios Peña Rojas como nuevo obispo de la Diócesis de Barinas

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Monseñor Juan de Dios Peña Rojas, obispo de la Diócesis de Barinas - Foto: X
Monseñor Juan de Dios Peña Rojas, obispo de la Diócesis de Barinas - Foto: X
En el ámbito de la Conferencia Episcopal Venezolana, Peña Rojas también ha asumido responsabilidades de dirección.

Este miércoles 26 de agosto, el papa León XIV nombró a monseñor Juan de Dios Peña Rojas como nuevo obispo de la Diócesis de Barinas (Venezuela).

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El religioso, de 58 años de edad, ocupaba desde el 2015 hasta la actualidad el cargo de obispo de la Diócesis de El Vigía-San Carlos del Zulia.

Peña Rojas nació en Acequias, localidad del municipio Campo Elías del estado Mérida. Su formación religiosa comenzó a los 18 años, cuando ingresó al Seminario Mayor San Buenaventura de Mérida para cursar estudios de Filosofía y Teología. Más adelante obtuvo el título de Teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

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Fue ordenado sacerdote el 22 de agosto de 1992 y quedó vinculado a la Arquidiócesis de Mérida. Años después, el 4 de julio de 2016, recibió la ordenación episcopal.

A lo largo de su trayectoria dentro de la Iglesia católica, se desempeñó como formador en el Seminario Mayor de Mérida y ocupó diferentes responsabilidades pastorales.

Entre ellas figuran el cargo de párroco de Nuestra Señora de la Regla y el de rector de Nuestra Señora del Amparo.

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En el ámbito de la Conferencia Episcopal Venezolana, Peña Rojas también ha asumido responsabilidades de dirección.

Actualmente preside la Comisión Episcopal de Cultura y Bienes Culturales, función que desarrolla junto con su labor pastoral.

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